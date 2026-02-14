El centro con la mayor oferta de ciclos formativos de Galicia refuerza su apuesta por la FP

La Formación Profesional continúa consolidándose como una de las vías educativas con mayor proyección en la actualidad. En este contexto, el Colegio Lar, en Vigo, se ha convertido en referente autonómico, ofreciendo la mayor oferta de ciclos formativos de Galicia y consolidándose como una opción completa, moderna y adaptada a las necesidades reales del alumnado y del mercado laboral.

19 ciclos formativos

El centro dispone actualmente de 19 ciclos formativos, pertenecientes a ramas profesionales como sanidad, actividades físicas y deportivas, transporte y mantenimiento de vehículos o servicios comunitarios, entre otras.

La mitad de las plazas ofertadas para los ciclos de FP ya están cubiertas. / FdV

La oferta incluye ciclos de grado medio y grado superior, disponibles en modalidad presencial y a distancia para facilitar la conciliación académica, familiar y laboral. Y para quienes no pueden asistir diariamente al centro, se ofrece una modalidad semipresencial e individualizada que incluye plataforma virtual, tutoría personal durante todo el ciclo y participación en prácticas, actividades y sesiones presenciales de repaso.

En cuanto a la modalidad a distancia, hay seis ciclos disponibles: Ciclo Medio de Guía en el Medio Natural y Ciclo Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia, y los ciclos superiores de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Educación Infantil, Integración Social y Animación Sociodeportiva.

En total se ofertan 780 plazas presenciales, de las cuales más de la mitad ya están ocupadas, «un dato que confirma la alta demanda y la confianza en nuestro proyecto educativo», declaran desde el centro. TEGU (Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre), Automoción y Anatomía Patológica son tres de los ciclos presenciales más demandados por los estudiantes.

Oferta de ciclos formativos en el Colegio Lar para el curso 2026/27. / FdV

Toda esta oferta formativa no sería posible sin las instalaciones del centro, modernas y específicas para cada familia profesional. Así, cuenta con un laboratorio de biología molecular, un aula técnica de citodiagnóstico; talleres de mecanizado, transmisiones y motores; un laboratorio de electricidad o un aula de simulación, entre otros servicios.

Nuevas titulaciones

En línea con el plan estratégico del centro, se implantará una doble titulación pionera: Técnico Superior en Proyectos de Edificación y Obra Civil, que permitirá obtener dos ciclos en tres años. Este itinerario forma a profesionales como aparejadores, delineantes y técnicos en eficiencia energética. Además, abre las puertas a carreras como Arquitectura.

También se incorpora el Ciclo Superior de Marketing y Publicidad, una especialidad altamente demandada por las empresas.

Programas de excelencia y orientación personalizada

Más allá de la formación curricular, el centro impulsa un programa de excelencia académica con titulaciones y certificaciones de alta empleabilidad, como Soporte Vital Básico y SEDA, título de socorrista en espacios acuáticos naturales, Programa Erasmus+, curso de mediador en prevención de adicciones o monitor de tiempo libre.

El Colegio Lar dispone de un laboratorio de biología molecular, un aula técnica de citodiagnóstico y otras instalaciones punteras. / FdV

«Este valor añadido otorga a nuestro alumnado una clara ventaja competitiva frente a otros perfiles formativos», constatan desde Colegio Lar. En el último curso se organizaron un total de 250 actividades complementarias.

Por otro lado, uno de los puntos fuertes del Lar es su compromiso con la orientación educativa. El equipo orientador y docente trabaja estrechamente con cada estudiante para diseñar itinerarios formativos y profesionales personalizados, manteniendo una comunicación constante con el alumnado y las familias que así lo deseen.

Este acompañamiento se prolonga incluso tras finalizar el ciclo, guiando a los estudiantes en su acceso a la universidad o en su incorporación al mercado laboral. Además, existen convenios con universidades para cursar módulos del grado universitario antes de iniciar oficialmente esos estudios.

Tal y como afirman desde el colegio, «los índices de satisfacción de alumnado, familias y empresas colaboradoras son muy elevados». La matrícula para los ciclos privados del Colegio Lar ya está abierta hasta completar el cupo de plazas, así que no dudes en ponerte en contacto con ellos si te interesa todo lo que tienen por ofrecer.