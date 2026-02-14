O Castro British International School impulsa el aprendizaje del siglo XXI con su nuevo Creativity Lab

O Castro British International School, pone en marcha en Mos su nuevo Creativity Lab, un espacio educativo innovador concebido para transformar los entornos de aprendizaje tradicionales y reforzar un modelo pedagógico centrado en el alumno.

Esta nueva instalación integra metodología STEAM, tecnología avanzada y trabajo colaborativo con el objetivo de preparar a los estudiantes para desenvolverse con éxito en un mundo cada vez más complejo, global y cambiante.

El Creativity Lab se concibe como un entorno multidisciplinar y flexible que actúa como eje transversal del aprendizaje a lo largo de todas las etapas educativas, impulsando tanto la adquisición de conocimientos académicos como el desarrollo de competencias clave aplicables dentro y fuera del aula.

Un ecosistema de aprendizaje diseñado para la innovación

El nuevo espacio ha sido diseñado como un entorno dinámico y versátil que fomenta la experimentación práctica, la creatividad y la resolución de problemas reales a través de metodologías STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). El uso de mobiliario modular y configurable permite adaptar el aula a distintos tipos de proyectos, facilitando el trabajo colaborativo entre áreas y promoviendo una enseñanza verdaderamente interdisciplinar.

En este espacio, los alumnos trabajan en proyectos reales que conectan el currículo con la práctica. / O Castro British International School

En este entorno, los alumnos trabajan en proyectos reales que conectan el currículo con la práctica: desde la programación de videojuegos y la construcción de estructuras, hasta debates y oratoria en Primaria; proyectos artísticos en IGCSE; presentaciones del programa EPQ (Extended Project Qualification) en A-Level; o el análisis de datos obtenidos a partir de la estación meteorológica del campus.

Aprendizaje activo y tecnología al servicio del alumno

El Creativity Lab acompaña al alumnado en todas las fases del proceso creativo —planificación, diseño, creación, experimentación y presentación— favoreciendo un aprendizaje activo y significativo. El espacio cuenta con un área de presentaciones equipada con tecnología audiovisual avanzada, una estación de robótica, zonas específicas para programación y pruebas, y un centro de impresión 3D que permite convertir ideas y diseños digitales en prototipos reales.

Tal y como señala el director del centro, Chris Long, «este espacio permite que los alumnos pasen de ser consumidores de tecnología a creadores, desarrollando la confianza necesaria para experimentar, equivocarse y aprender en un entorno seguro y estimulante».

Desarrollo académico y competencias clave para el futuro

Desde el punto de vista académico, el Creativity Lab refuerza la comprensión y retención de contenidos de matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería y arte mediante su aplicación práctica, facilitando un aprendizaje más profundo y duradero.

El alumnado está acompañado en todas las fases de su proyecto: planificación, diseño, creación, experimentación y presentación. / O Castro British International School

Además, potencia el desarrollo de habilidades esenciales del siglo XXI, estructuradas en torno a las cinco "C": colaboración, comunicación, creatividad, comprensión y pensamiento crítico. La gestión de proyectos, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la retroalimentación constructiva forman parte del día a día, contribuyendo al desarrollo de la resiliencia y de una mentalidad de crecimiento en el alumnado.

Un entorno que completa la experiencia educativa

La puesta en marcha del Creativity Lab se integra dentro de un plan de mejora continua de las instalaciones del colegio iniciado hace dos cursos, que incluye también la Black Box, orientada a la oratoria y las artes escénicas, y la Green Zone, destinada al programa de aprendizaje al aire libre The Journey, exclusivo de Globeducate British International Schools e integrado de forma transversal en el currículo desde los tres años.

Con este nuevo espacio, O Castro British International School amplía su propuesta educativa dotando a sus alumnos de un entorno diseñado específicamente para aprender haciendo, explorar ideas y desarrollar habilidades clave para su futuro académico y profesional.

Las familias interesadas en conocer más de cerca el proyecto educativo de este colegio británico podrán hacerlo durante las jornadas de puertas abiertas, que se celebrarán entre el 23 y el 27 de febrero. Recordamos que es preciso realizar una reserva previa para disfrutar de una atención personalizada durante todo el proceso.