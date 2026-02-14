Caldas de Reis centraliza as actividades na Tafona
O Desfile do domingo mantén o seu itinerario inicial, partindo ás 17.00 horas do Paseo Román López
M. González
O Concello de Caldas de Reis decidiu centralizar as principais celebracións do Entroido deste ano no espazo de A Tafona, un cambio motivado polas posibles condicións meteorolóxicas adversas e coa intención de ofrecer maior seguridade e comodidade aos veciños e visitantes. Así o confirmou recentemente o tenente de alcalde, Manuel Fariña, que explicou que esta decisión afectaba á festa de máscaras da xornada de onte, á festa infantil do luns 16 e ao tradicional Enterro da Sardiña, previsto para o venres 20 de febreiro. Estas celebracións deixarán de celebrarse na habitual Praza de Sesto Casal, trasladándose ao novo escenario cuberto para garantir que a festa continúe sen interrupcións.
O programa inicial incluía un pasarrúas escolar conxunto para o venres, no que estaban chamados a participar máis dun milleiro de nenos e nenas de todos os colexios do municipio. Con todo, debido ao posible risco de choiva, esta actividade transformouse nunha celebración interna en cada centro educativo. Fariña destacou que esta medida se tomou en consenso coa comunidade educativa, co obxectivo de que cada escola manteña viva a tradición do Entroido entre os máis pequenos. Ademais, o Concello entregará doces tradicionais típico destas datas en todos os centros para manter o espírito festivo.
O desfile principal do domingo 15 mantense co itinerario previsto polas rúas da vila e repartirá un total de 6.190 euros en premios, distribuídos en 11 categorías. Entre estas, destacan as de carrozas e mellor animación, que se poden acumular ás nove restantes: grupos —comparsas, fanfarrias ou murgas— parellas e individuais, todas en modalidades de adultos e infantil.
Para o resto da programación, festas e bailes estarán centralizados nunha gran carpa instalada en A Tafona, que permitirá desfrutar das actividades sen verse afectadas polo tempo. Así, o venres pola noite terá lugar o baile de máscaras, organizado de xeito privado en colaboración co Concello, que xa confirmou un cheo total de mil asistentes. A festa infantil, prevista para o luns 16 ás 17.00 horas, tamén se celebrará na carpa, cunha sesión de DJ e un espectáculo musical especialmente pensado para os máis pequenos.
O Enterro da Sardiña, que pecha as celebracións do Entroido, desenvolverase tamén en A Tafona o venres 20 de febreiro, garantindo a seguridade e mantendo viva a tradición. Con este cambio, o Concello de Caldas de Reis busca ofrecer un Entroido completo e accesible, permitindo que veciños, veciñase visitantes poidan gozar das comparsas, desfiles e doces típicos sen que a choiva condicione a festa.
Caldas de Reis consolídase así como unha das vilas da comarca que mellor adapta as súas celebracións de Entroido ás condicións meteorolóxicas, garantindo a diversión e seguridade para todas as idades.
