La tienda PAZ Rodríguez de Vigo celebró con éxito un taller sobre sueño infantil

La tienda PAZ Rodríguez acogió el pasado jueves 12 a las 16:00h el taller gratuito 'Sueño infantil: rutinas de sueño saludables', un encuentro que reunió a numerosas familias interesadas en mejorar el descanso de sus bebés y niños pequeños.

El evento, celebrado en el espacio de la firma en Eduardo Iglesias 2, completó su aforo, confirmando el interés creciente de las familias por recibir orientación profesional sobre bienestar infantil. La sesión fue impartida por la matrona viguesa Cristina Valiñas y contó con la colaboración de Clínicas CIVI, ofreciendo a los asistentes consejos prácticos y herramientas para establecer rutinas de sueño saludables desde los primeros meses de vida.

Durante la jornada se generó un ambiente cercano y participativo, donde madres y padres pudieron resolver dudas y compartir experiencias en un entorno especializado en el cuidado y la primera infancia.

Desde PAZ Rodríguez valoran muy positivamente la acogida del evento y reafirman su compromiso con la organización de actividades que aporten valor a las familias, convirtiendo la tienda en un punto de encuentro para la comunidad.

Además, coincidiendo con esta iniciativa, ya está disponible en tienda la nueva colección Primavera-Verano, que presenta propuestas delicadas y atemporales para los más pequeños, fieles al estilo y calidad que caracterizan a la firma.