O Ravachol e outras Cousas do Entroido na Boa Vila
A actuación de King África na Noite Pirata será un dos grandes reclamos da cidade para esta edición. Será o martes a partir das 21.30 na Praza de España
Moncho González
O Entroido de Pontevedra xa vive de cheo unha edición chea de sátira, tradición e a omnipresente figura do Ravachol. Entre o 13 e o 21 de febreiro de 2026, a cidade do Lérez converterase no epicentro da retranca galega cun programa que combina a festa na rúa cos concursos de murgas e parodias.
O Despertar da Festa e o Gran Desfile
As celebracións arrancaron na xornada de onte na Praza da Ferraría coa recepción oficial a Urco, o rei do Entroido, e a lectura do pregón a cargo do grupo Os das Pistas. Hoxe terá lugar un dos pratos fortes: celebrarase o grande desfile de comparsas polas rúas do centro histórico, que partirá desde José Malvar e percorrerá espazos emblemáticos como Benito Corbal, Peregrina e a Praza de España. Ademais, á noite haberá unha festa na Praza da Ferraría con entrega de premios aos mellores disfraces.
O Loro Ravachol e o Espírito Pirata
O luns 16 marcará a presentación oficial do Loro Ravachol, cunha recreación da histórica botica de don Perfecto Feijoo na Praza da Peregrina. A partir de ahí, a figura do personaxe máis emblemático de Pontevedra impregnará cada recuncho da cidade.
O martes 17 a cidade vivirá a súa Noite Pirata. A xornada incluirá a festa infantil con Os Bolechas pola tarde, o Desembarco e batalla da tripulación do Burla Negra na Praza de España, e o Baile Pirata cun concerto de King África para pechar a noite a partir das 21.30 horas na Praza de España.
Retranca e Tradición: Murgas e Parodias
O Encontro coa música e a crítica social terá a súa sede no Pazo da Cultura, onde se celebrará o XXXIV Concurso de Murgas en tres fases; unha primeira eliminatoria que terá lugar o luns 16, a segunda o mércores 18 e a Gran Final que se celebrará o venres 20.
Ese mesmo venres, as rúas vibrarán coa XXIX Mostra da Parodia, onde a creatividade dos veciños se pon ao servizo do humor máis afiado.
O Infausto Adeus
O Entroido chegará ao seu fin o sábado 21 con toda a solemnidade que merece o falecemento de Ravachol. Tras unha xornada que inclúe unha «sesión vermú» de murgas e máis recreacións históricas, o velorio comezará ás 18:00 h na Praza da Verdura.
O cortexo fúnebre partirá ás 21:00 h, acompañado da Santa Compaña e diversas comparsas, para rematar coa incineración do finado na Praza da Ferraría, un acto que pechará oficialmente as festas cun espectáculo necrolóxico e a lectura dunha elexía.
Paralelamente, os días 20 e 21 celebraranse no Teatro Principal as XIV Xornadas sobre o Entroido de Galiza, centradas na investigación e divulgación das tradicións de lugares como Mugares, Aguasantas, Laza ou a Ulloa.
Homenaxe a Castelao
O cartel do Entroido de Pontevedra 2026, obra de José Iglesias en colaboración con ERA Comunicación e o alumnado da escola O Garaxe Hermético, destaca este ano pola súa calidade excepcional. A ilustración celebra o 75 aniversario da morte de Castelao, reinterpretando unha imaxe icónica do artista e incorporando máscaras de Ravachol e outros elementos do Entroido. O proxecto tamén busca promover a creación artística feita por persoas, en lugar de depender de intelixencias artificiais. Ademais do cartel, o programa inclúe viñetas de Castelao adaptadas, mantendo o humor e o espírito do autor, e reforza a combinación de tradición, memoria e celebración popular.
