Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo sin trenesLluvias de récordStellantis Coche EléctricoVuelo Filadelfia OportoDesarrollo PXOM VigoGanadora PasapalabraCelta-Osasuna
instagramlinkedin

Un programa de longo percorrido con máis de 70 actividades

Desde o pasado 15 de xaneiro e ata finais de xuño, o Concello de Lalín aposta por un calendario cheo de propostas para todos os públicos

Presentación da cita gastronómica en Santiago de Compostela.

Presentación da cita gastronómica en Santiago de Compostela. / Xoan Álvarez

Moncho González

A Feira do Cocido de Lalín volve demostrar que é moito máis ca unha cita gastronómica concentrada nunha fin de semana. No seu marco desenvólvese un amplo programa de actividades que se estende durante practicamente a metade do ano e que converte á capital de Deza nun auténtico escenario cultural, social e deportivo. Desde o pasado 15 de xaneiro, cando botou a andar o XXVII Mes do Cocido, e ata o 27 de xuño, están previstas máis de 70 actividades pensadas para públicos de todas as idades.

A programación inclúe concertos, representacións teatrais, exposicións, congresos, feiras sectoriais, probas deportivas, festivais de música, encontros moteiros e iniciativas vencelladas á tradición e á identidade cultural galega. O calendario combina eventos xa consolidados, como a Matanza Tradicional do Porco, o Rali do Cocido ou a Carreira do Cocido, con novas propostas que amplían a oferta lúdica e cultural do municipio.

O Entroido, o ciclo das Letras Galegas, o Orgullo LGBTI, os congresos temáticos e as exposicións no Pazo de Liñares e no Museo Municipal Ramón Aller, figuran tamén entre os principais atractivos dun programa que busca atraer visitantes durante varias semanas consecutivas. A esta oferta súmanse citas específicas para o público familiar, actividades infantís, espectáculos de rúa e programación musical para diferentes gustos e xeracións.

A estratexia do Concello pasa por consolidar a Feira do Cocido como un evento que transcende a xornada central do mes de febreiro e se proxecta no tempo como un motor turístico e económico. A prolongación da programación permite manter un fluxo continuo de visitantes, dinamizar a hostalaría e o comercio local e reforzar a imaxe de Lalín como capital gastronómica de Galicia.

Así, a Feira do Cocido preséntase non só como unha festa arredor dun prato emblemático, senón como un proxecto cultural e social de longo percorrido, capaz de mobilizar a veciñanza e atraer milleiros de persoas ao longo de máis de setenta propostas diferentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
  2. Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
  3. Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
  4. La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
  5. El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
  6. Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
  7. ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
  8. La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»

Alquilar un piso de protección oficial continúa por debajo de los 400 euros

Alquilar un piso de protección oficial continúa por debajo de los 400 euros

El juzgado declara improcedente el despido de una auxiliar del Colexio de Avogacía de Ourense

El juzgado declara improcedente el despido de una auxiliar del Colexio de Avogacía de Ourense

El Auditorio de Cangas acogerá 50 espectáculos hasta recibir al verano con la Mostra de Teatro

El Auditorio de Cangas acogerá 50 espectáculos hasta recibir al verano con la Mostra de Teatro

La factura por retirar la peligrosa fachada de Otero supera los 5.000 euros

La factura por retirar la peligrosa fachada de Otero supera los 5.000 euros

El Bembrive busca otro triunfo para seguir en zona de play-off

La exposición de Sargadelos, aún sin fecha de reapertura

La exposición de Sargadelos, aún sin fecha de reapertura

Empresas del sector turístico de Vigo ya buscan acuerdos con Uber

Empresas del sector turístico de Vigo ya buscan acuerdos con Uber

Qué hacer hoy 7 de febrero en Vigo

Qué hacer hoy 7 de febrero en Vigo
Tracking Pixel Contents