Cambados prepárase para o Entroido 2026: desfile de carrozas, concursos e moito ambiente a partir do día 13
As xornadas máis sinaladas da programación son o venres, co certame "A túa cara sóame”; o domingo, cando terá lugar o esperado desfile de carrozas e maquetas por todo o municipio, e o martes, no que se celebra o concurso de comparsas
Conta atrás para o Entroido en Cambados. O Concello ten preparada unha programación chea de disfraces, música e actividades infantís que arrincará o próximo venres 13 de febreiro e rematará o mércores 18 co tradicional Enterro da Sardiña.
O evento que iniciará as festas será o concurso "A túa cara sóame", que se está a converter nun clásico do Entroido cambadés. Ao igual que no programa da televisión, os veciños participantes imitarán un artista famoso nun show en directo para convencer ao xurado na Praza de Alfredo Brañas, o venres 13 a partir das 22:00 horas.
Segundo adianta o concelleiro de Promoción Económica, Comercio, Industria, Festas e Terceira Idade, Constantino Cordal, este ano contarase coa participación dos 'alter ego' de cantantes tan diversos como Shakira, Nek, Led Zeppelin ou Siloé. Os premiados gañarán vales de compra para gastar nos negocios da Asociación Cambados Zona Centro e nos establecementos colaboradores co concurso.
Concertos e actividades infantís
Ademais, o venres 13 tamén abrirán no Parque de Torrado os inchables gratuítos para a cativada, que estarán dispoñibles ata o mércores 18, en horario de 17:00 a 18:00 horas.
O sábado 14 de febreiro, no mesmo espazo, desenvolverase un festival infantil con música, obradoiros e xogos, de 17:00 a 20:00 horas. En caso de que faga mal tempo, trasladarase ao Salón Peña. En canto remate a cita, haberá concerto de Take it Easy na Praza de Asorey.
O domingo haberá de novo concerto na Praza de Asorey da man de Dani Barreiro, ás 13:00 horas. Pero ese día será o turno doutro dos actos principais do Entroido de Cambados: o desfile de carrozas e maquetas.
Desfile de carrozas de Cambados
A partir das 17:00 horas, o municipio cambadés será o escenario do desfile de carrozas, «o máis espectacular da comarca», destaca o concelleiro Constantino Cordal. A cita atrae ano tras ano a ducias de veciños dos concellos da contorna, reafirmando o seu atractivo.
O desfile contará coa presenza dunhas 20 carrozas. Cada unha delas recibe 250 euros por participar e os premios para as tres mellores clasificadas oscilan entre os 700 e os 500 euros. Ademais, todas as maquetas que realicen o pasarrúas reciben tamén unha bonificación de 150 euros.
As carrozas e maquetas sairán da Escalinata de San Tomé e farán o seguinte percorrido: Avda. de Galicia - Praza do Concello - Avda. de Vilariño - Avda. de Madrid - Rúa Real, rematando na Praza de Fefiñáns. No caso de que o tempo non acompañe, o desfile moverase ao sábado 21 de febreiro.
Bailes e concursos de disfraces
As festividades polo Entroido continuarán o luns 16 de febreiro, día festivo en Cambados. O Salón Peña acollerá esa xornada dous bailes e concursos de disfraces: ás 17:00 horas será o turno da categoría infantil e ás 19:00, xuvenís e adultos.
Os nenos e nenas que queiran participar no certame poderán inscribirse ese mesmo día, 30 minutos antes do inicio da festa. Entregaranse dous premios ao mellor disfrace individual, de 75 euros cada un; un premio ao mellor disfrace en parella, de 150 euros e outro de 200 euros ao mellor disfrace grupal. Estas contías cambiaranse en formato de vales de compra para establecementos de Cambados Zona Centro.
Por outra banda, a categoría xuvenil abrangue aos rapaces de entre 12 e 17 anos e, tanto nesta categoría coma na de adultos, tamén se repartirán vales de compra entre os mellores atuendos individuais, de parella e por grupos. Os premios ascenden a 125, 175 e 225 euros, respectivamente.
Ao día seguinte, no Auditorio da Xuventude de Cambados, celebrarase outro concurso, o de comparsas. Será a partir das 18:00 horas. Outorgaranse premios en metálico ás tres mellores comparsas. Espérase a participación de agrupacións doutras edicións, coma "Los lunes al col" e "Os martes paracetamol", compostas por veciños e veciñas da zona.
Unha hora máis tarde terá lugar no Salón Peña o Baile de Entroido para adultos. O mércores 18 a comitiva do Enterro da Sardiña paseará as súas bágoas e os seus traxes de loito dende a Praza do Concello ata a praia de San Tomé, ás 18:30 horas, para despedir o Entroido ata o próximo ano.
