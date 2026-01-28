Celebra el Entroido con un buen cocido

Se acerca el Carnaval y con él la temporada de cocido o caldo gallego. Y es que se trata de la mejor época del año para los grelos, la hortaliza de Galicia.

Esencia gallega

La producción de grelos supera las 55.000 hectáreas en Galicia, convirtiéndose en un producto esencial en la comunidad, e incluso una parte de los grelos gallegos cuentan con un sello de Indicación Geográfica Protegida.

¿Qué sería de los chorizos, la cachucha, el botillo o el lacón sin los grelos? En Gadis lo saben y este popular producto de temporada no falla en sus lineales.

Manojo de grelos. / FdV

Nabo, nabiza y grelo

El cultivo de grelos en Galicia se remonta al 3.000 a.C. y se da aquí mejor que en cualquier otro lugar debido al clima frío y la humedad. Se suelen sembrar en verano y las primeras hojas aparecen entre octubre y diciembre, que serían las conocidas como nabizas.

A partir de enero llegan los grelos que, en definitiva, son los brotes tiernos del nabo antes de su floración. Los destinados a la venta en fresco se recogen de manera manual y muy cuidadosa para evitar dañar las hojas, y el mismo día pasan del campo a tu supermercado Gadis más cercano para garantizar su firmeza y frescor.

Los grelos destinados a la venta en fresco se recogen de manera manual y muy cuidadosa para evitar dañar las hojas. / FdV

Verde intenso y un poco ácidos

Los grelos gallegos se diferencian por su intenso color verde y su sabor ligeramente ácido. En Galicia se cultivan dos variedades: Grelos de Santiago, algo más ligeros, dulces, y con hoja más fina que el resto; y Globo Blanco de Lugo, más intensos, pero ambos igual de deliciosos.

Los grelos combinan a la perfección con los platos de carne, pero también con recetas más contemporáneas como canelones, risotto, quiche... o como guarnición de algunos pescados.

Si quieres mantenerlos frescos en casa durante unos días, basta con que los guardes en una bolsa perforada en el cajón de verdura del frigorífico y, si se te antojan fuera de temporada, siempre puedes consumirlos en conserva o congelados.

Expertos para ti

Los profesionales de tu Gadis más cercano te asesorarán encantados y te ayudarán a que tus platos del Entroido cuenten siempre con los productos más tiernos y frescos.

En Gadis creen que "Te mereces entender" las claves de los principales alimentos de temporada para que puedas convertir tu compra diaria en toda una experiencia.