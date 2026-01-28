Celebra el Entroido con un buen cocido
En Gadis seleccionan a diario las verduras más frescas para que tus cocidos y caldos alcancen el máximo sabor, tal y como te explican en "Te mereces entender"
Se acerca el Carnaval y con él la temporada de cocido o caldo gallego. Y es que se trata de la mejor época del año para los grelos, la hortaliza de Galicia.
Esencia gallega
La producción de grelos supera las 55.000 hectáreas en Galicia, convirtiéndose en un producto esencial en la comunidad, e incluso una parte de los grelos gallegos cuentan con un sello de Indicación Geográfica Protegida.
¿Qué sería de los chorizos, la cachucha, el botillo o el lacón sin los grelos? En Gadis lo saben y este popular producto de temporada no falla en sus lineales.
Nabo, nabiza y grelo
El cultivo de grelos en Galicia se remonta al 3.000 a.C. y se da aquí mejor que en cualquier otro lugar debido al clima frío y la humedad. Se suelen sembrar en verano y las primeras hojas aparecen entre octubre y diciembre, que serían las conocidas como nabizas.
A partir de enero llegan los grelos que, en definitiva, son los brotes tiernos del nabo antes de su floración. Los destinados a la venta en fresco se recogen de manera manual y muy cuidadosa para evitar dañar las hojas, y el mismo día pasan del campo a tu supermercado Gadis más cercano para garantizar su firmeza y frescor.
Verde intenso y un poco ácidos
Los grelos gallegos se diferencian por su intenso color verde y su sabor ligeramente ácido. En Galicia se cultivan dos variedades: Grelos de Santiago, algo más ligeros, dulces, y con hoja más fina que el resto; y Globo Blanco de Lugo, más intensos, pero ambos igual de deliciosos.
Los grelos combinan a la perfección con los platos de carne, pero también con recetas más contemporáneas como canelones, risotto, quiche... o como guarnición de algunos pescados.
Si quieres mantenerlos frescos en casa durante unos días, basta con que los guardes en una bolsa perforada en el cajón de verdura del frigorífico y, si se te antojan fuera de temporada, siempre puedes consumirlos en conserva o congelados.
Expertos para ti
Los profesionales de tu Gadis más cercano te asesorarán encantados y te ayudarán a que tus platos del Entroido cuenten siempre con los productos más tiernos y frescos.
En Gadis creen que "Te mereces entender" las claves de los principales alimentos de temporada para que puedas convertir tu compra diaria en toda una experiencia.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford: «La ciencia actual no puede resolver las preguntas más fundamentales»
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Una boda (de urgencia) entre goteros y vías