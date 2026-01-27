La asesoría Sinerxías lanza nuevos cursos de formación completa y actualizada para transportistas en su sede de O Porriño
La organización comienza en el mes de febrero con la preparación en materia de CAP, ADR y gestor de transporte. Descubre los requisitos y matricúlate ya
Actualmente, en un contexto en el que el comercio online tiene un peso cada vez mayor y el abastecimiento depende de mercancías que están lejos de nuestras ciudades, el trabajo de los transportistas es crucial tanto en Galicia como en el resto de España.
Para facilitar la formación de futuros profesionales y apoyar la actualización de los trabajadores del transporte por carretera, la asesoría gallega Sinerxías ofrece soluciones reales en materias de formación, normativa, suministros, seguridad y prevención de riesgos laborales, entre otras.
Concretamente, Sinerxías nace fruto de una alianza multidisciplinar de profesionales de larga trayectoria en el sector, con el objetivo de proporcionar herramientas y soluciones para la mejora de la competitividad, la productividad y la profesionalidad de pymes transportistas.
La asesoría cuenta con tres sedes en Galicia, ubicadas en O Porriño, Santiago de Compostela y Ourense, puntos estratégicos que permiten dar cobertura a una amplia zona del noroeste de España. En ellas ponen en práctica su conocimiento directo del sector del transporte por carretera gallego para brindar la mejor formación a los usuarios.
Nuevas formaciones en O Porriño
La sede de O Porriño de Sinerxías, ubicada en el Polígono de A Granxa, acogerá a partir de febrero nuevos cursos para transportistas en materia de CAP (certificado de aptitud profesional), ADR (permiso para el transporte de mercancías peligrosas) y gestor de transporte.
En cuanto al curso de CAP, se desarrollará los días 14, 15, 22 y 28 de febrero y 1 de marzo. El de ADR tiene dos modalidades: por un lado, el de obtención (básico), que será los días 28 de febrero, 1 y 15 de marzo; y por otro, el de renovación (básico + cisternas), programado para los días 7, 8 y 15 de marzo.
La formación para gestor de transportes cuenta con clases online y clases presenciales y dará comienzo a principios de febrero. En todas estas opciones, el número de plazas por alumno es 20.
«Ampliamos así nuestra oferta formativa para acompañar a los profesionales también en su capacitación y actualización continua», explican desde la organización, que subraya su especial vocación por la formación especializada del sector.
Requisitos para los cursos
Tal y como explican desde Sinerxías, los requisitos para llevar a cabo las formaciones antes mencionados son:
- CAP: Carnet C y/o C+E, DNI o NIE y tarjeta CAP en vigor (para conductores con carnet posterior a 2009)
- ADR (obtención): Carnet C y/o C+E, DNI o NIE
- ADR (continuo): Carnet C y/o C+E, DNI o NIE y tarjeta ADR en vigor
- Gestor de transportes: Bachillerato o equivalente, FP de grado medio o superior, Título universitario de grado o posgrado.
Todos aquellos interesados en matricularse pueden contactar con Sinerxías a través del teléfono 986169268 o bien por correo electrónico, formacion.po@sinerxias.gal. La persona encargada de gestionar estas formaciones se llama Antía Carral.
Sobre Sinerxías
Sinerxías lleva más de dos décadas asesorando y apoyando a empresas del transporte por carretera, acumulando cifras relevantes en su actividad: más de 120 clientes, más de 10.000 descargas de tacógrafo al año, más de 1.000 proyectos de digitalización y cientos de boletines de denuncia analizados anualmente.
