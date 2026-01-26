Viajes con alma para mirar el mundo distinto

‘Cabra en Altamar’ no es una agencia de viajes tradicional. Es un proyecto de rutas, experiencias y viajes «pensados con profundidad, respeto y contexto», para personas que buscan experiencias inolvidables fuera de los itinerarios habituales. Para muestra, las cuatro opciones que ofrece actualmente; cuatro destinos a los que no estamos tan acostumbrados, pero que prometen sorprender: Irán, Irak, Nepal y la Isla de Socotra, en Yemen.

Detrás de ‘Cabra en Altamar’ se encuentra Rosa Hernández, una auténtica enamorada de los viajes que puede presumir de haber visitado 94 países, «y sumando». Ese amor por conocer otras formas de vivir la llevó a crear este proyecto, con el que quiere ayudar a otros a descubrir algunos de los rincones más bellos y desconocidos del mundo. Cada ruta está diseñada para sumergirse de lleno en el lugar que se visita, no para recorrerlo «de pasada».

«Las rutas de ‘Cabra en Altamar’ no se plantean como productos cerrados. Se ajustan teniendo en cuenta el tiempo disponible, el tipo de experiencia buscada, el contexto del destino y la experiencia previa en el país», detallan en su página oficial, «el objetivo no es hacer más, sino entender mejor».

Rosa Hernández, creadora del proyecto, en Nepal. / Cabra en Altamar

Además, Hernández aprovecha las redes sociales del proyecto para relatar sus viajes. «Siempre trato de acercarnos a pueblos que están más distantes, a países que mentalmente nos han puesto en contra y no es el caso», explica.

Su pasión por explorar sin miedo le ha brindado experiencias únicas en destinos que, de primeras, no son los más típicos, como Irán. Aunque ha tenido que cancelar los últimos viajes allí por la situación política reciente, es un destino que siempre recomienda: «Es un país que tiene de todo, es increíble. Por ejemplo, platos típicos que son número uno a nivel mundial. Y es uno de los países con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco».

Así, reflejando la predilección de su fundadora, Rosa Hernández , por el continente asiático y Oriente Medio, ‘Cabra en Altamar’ te invita a conocer también Irak -«la cuna de la civilización», Socotra -«el último paraíso del mundo»- y Nepal, un destino especialmente pensado para los amantes del trekking, «marcado por la montaña, el esfuerzo, el silencio y la espiritualidad cotidiana».

Con todo, el proyecto está «vivo» y en el futuro se podrían incorporar nuevos itinerarios. Si tú también quieres viajar «con alma» y lanzarte a la aventura, no dudes en escribir a cabraenaltamar@gmail.com o contacta a través del teléfono 678932492.