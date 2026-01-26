Gastronomía, tradición e benestar no corazón de Galicia
O Concello de Cuntis prepárase para a súa maratón gastronómica de febreiro, co Lacón como principal protagonista
No corazón de Galicia hai un lugar onde o inverno non se vive a cuberto, senón arredor dunha mesa, entre prazas cheas, música, tradición e vapor termal. Ese lugar é Cuntis, un destino que soubo converter a súa identidade gastronómica e cultural nun auténtico motor turístico.
Cada mes de febreiro, a vila transfórmase coa celebración da Festa do Lacón con Grelos, que acada en 2026 a súa 27ª edición e que xa conta coa distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia, avanzando con paso firme cara ao recoñecemento de Interese Turístico Nacional. Pero en Cuntis non se fala dunha festa que simplemente se celebra, senón dunha tradición que se vive.
Galicia nun prato
O lacón con grelos é moito máis ca unha receita: é memoria, territorio e emoción. O aroma do lacón curado, o punto lixeiramente amargo dos grelos, o toque afumado do chourizo e a suavidade da pataca galega crean un prato que reconforta o corpo e a alma. En Cuntis, esta elaboración convértese nunha experiencia colectiva, nunha expresión de cultura viva servida á mesa.
No día grande da festa, Cuntis convértese literalmente no epicentro gastronómico de Galicia. As rúas énchense, a hostalaría vive a súa mellor xornada do ano e a vila vibra cun ambiente único que consegue o máis difícil: romper a estacionalidade turística en pleno inverno.
Tapalacón, a chamada que abre o apetito
A festa comeza moito antes. Do 6 ao 8 de febreiro, Cuntis quenta motores co Tapalacón, unha ruta de tapas que mobiliza milleiros de persoas. Por só un euro, os establecementos hostaleiros despregan toda a súa creatividade culinaria en pequenas propostas cheas de sabor, acompañadas de música na rúa, sorteos e un ambiente festivo que invita a quedar.
Unha iniciativa participativa que converte o visitante en protagonista e que amosa o dinamismo e a implicación do sector hostaleiro local.
Febreiro, o Mes de Ouro de Cuntis
Febreiro é, sen dúbida, o Mes de Ouro de Cuntis. Á gastronomía súmase unha programación cultural continua que inclúe o Entroido, enchendo de cor e humor o inverno; a Mostra da Camelia; exposicións de encaixe e cerámica tradicional; e unha feira de produtos locais con meles e queixos da contorna.
O peche chega co singular Enterro do Chapante, unha comitiva fúnebre que percorre a vila chorando entre risas, nun ritual de lume que mestura tradición, identidade e celebración popular.
Un destino completo todo o ano
Cuntis é moito máis ca gastronomía. É un destino equilibrado que combina benestar, historia e natureza. Conta co balneario referente do termalismo; co xacemento arqueolóxico de Castrolandín, clave para comprender o pasado castrexo; e cunha rede de rutas de sendeirismo que permiten gozar da paisaxe e do aire puro.
Todo isto converte Cuntis nunha proposta turística integral, capaz de atraer visitantes durante todo o ano e de ofrecer experiencias auténticas, ligadas ao territorio e á súa xente.
Cuntis non quere que llo conten. Quere que se viva, que se saboree e que se lembre.
