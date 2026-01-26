A Estrada fermenta futuro
O municipio presentou en FITUR a súa Ruta da Sidra, o fío que cose a tradición local co aproveitamento do potencial e tirón turístico que ten o sector
M. González
“Unha tradición que medra, un futuro que fermenta”. Este foi o lema escollido polo Concello da Estrada para presentar, no gran escaparate que brinda a Feira Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, a súa Ruta da Sidra. Este atractivo foi a aposta municipal nun ano que estará marcado pola marcaxe deste percorrido, chamado a converterse no fío que cosa a tradición local do cultivo da mazá e da elaboración da sidra co aproveitamento do potencial e tirón turístico que demostra ter este sector.
A sidra non chegou á Estrada por moda nin tendencia. Forma parte da súa identidade. Nestas terras, escanciar é memoria, tradición e saber facer. E tamén é futuro. Ese fío que une pasado e presente toma hoxe forma na Ruta da Sidra da Estrada, unha proposta turística singular que convida a percorrer o municipio a través das súas maceiras, lagares e paisaxe.
Con máis de 280 quilómetros cadrados, A Estrada foi desde sempre unha terra propicia para o cultivo da mazá. Moitas familias lembran como este froito se aproveitaba nas casas para elaborar sidra, e os lagares antigos que aínda se conservan dan boa mostra de que esta tradición non foi importada, senón herdada. Escanciar na Estrada é unha práctica fondamente arraigada no territorio.
Hai arredor de vinte anos, este legado comezou a revitalizarse. Medraron os pomares, xurdiu o asociacionismo entre produtores e tomouse unha decisión clave: apostar polo cultivo ecolóxico. Un paso estratéxico que situou hoxe ao municipio como referente a nivel europeo.
Na actualidade, A Estrada conta con máis de 100 hectáreas -superando xa as 120- de maceiras certificadas en ecolóxico, distribuídas por distintas parroquias. Nas boas campañas, a produción achégase aos dous millóns de quilos de mazá destinados á elaboración de sidra. Segundo estudos recentes, o concello ostenta o récord europeo en superficie certificada de mazá ecolóxica para sidra, converténdose nun auténtico epicentro deste sector.
Esta produción abastece tanto mercados exteriores como os lagares locais, que nos últimos anos viviron un proceso de revitalización paralelo ao auxe da Feira da Sidra da Estrada, unha cita xa imprescindible que se celebra cada primeiro sábado de xuño. Con trece edicións ás portas, o evento non deixa de bater marcas de público, lagares participantes e litros escanciados, consolidando o municipio como a capital galega da sidra.
Neste contexto nace a Ruta da Sidra, promovida polo Concello da Estrada coa intención de fortalecer a oferta turística e converterse nunha sorte de exposición permanente -aínda que cambiante segundo a época do ano- do universo sidreiro estradense. A ruta funciona como escaparate do produto local e tamén dos produtos derivados da industria agroalimentaria, como os vinagres, os zumes ou mesmo a xenebra elaborada a partir da mazá.
O percorrido, duns 50 quilómetros, está pensado para realizar en coche e discorre entre pomares, lagares e elementos patrimoniais. A ruta parte da casa consistorial da Estrada, diríxese cara Aguións e cruza o río Liñares pola Ponte Nogueira, onde xa comezan a aparecer os primeiros pomares. Continúa por Moreira, Ancorados, Agar, Olives, Pardemarín, Ribela e Callobre, entre outras parroquias, salpicada de antigas plantacións que testemuñan a longa tradición sidreira destas terras.
A marcaxe desta ruta actuará como compás para guiar aos visitantes, con sinalización direccional identificada cunha mazá, paneis informativos en lagares e pomares e elementos dinámicos que achegarán información sobre puntos de interese e a sidricultura local.
Percorrer a Ruta da Sidra é tamén unha experiencia distinta segundo o momento do ano. A floración das maceiras, entre abril e maio, converte os pomares nun espectáculo natural que atrae cada vez máis visitantes. No verán, o froito medra e gaña zume; no outono chega a colleita e, con ela, a actividade nos campos; e nos meses posteriores, os lagares énchense de traballo ata que, coa primavera, chega a abillada, o momento de abrir a billa e catar as primeiras sidras do ano.
A Ruta da Sidra da Estrada non é só un itinerario turístico. É o resultado dun proxecto colectivo que leva anos xermolando, medrando e florecendo. Unha invitación a coñecer un territorio que soubo facer da tradición un motor de futuro.
