Un emblema gastronómico que mira ao mundo desde FITUR
A Feira do Cocido de Lalín acadará a súa 58 edición o vindeiro 8 de febreiro
M. González
Nun ano no que a gastronomía e o turismo entrelázanse de forma inexorable, Lalín volveu situar un dos seus símbolos máis identitarios na axenda nacional e internacional con motivo de FITUR 2026. A Feira do Cocido, festa declarada de Interese Turístico Internacional, preséntase como un reclamo patrimonial e culinario que transcende as fronteiras galegas e españolas.
Desde a súa primeira edición en 1969, a cita gastronómica evolucionou ata converterse nunha das máis singulares e lonxevas de Galicia. Orixinada como exaltación dun prato tradicional -o cocido galego-, soubo consolidarse como un evento cultural, social e turístico de primeira orde.
A celebración ten lugar sempre o domingo anterior ao de Entroido, arredor dun programa festivo que se estende durante varias semanas con actividades que van moito máis alá da cociña. Entre elas destacan desfiles de carrozas e comparsas, concertos, obradoiros familiares, actividades deportivas e culturais, e a entrega de recoñecementos como os Premios Álvaro Cunqueiro de xornalismo gastronómico.
No contexto de FITUR, onde se dan cita profesionais do turismo e representantes institucionais de múltiples países, a presenza da Feira do Cocido cumpre un dobre obxectivo: difundir un produto único con raíces profundas e poñer en valor o potencial de destinos do interior galego menos coñecidos cas grandes capitais turísticas. Delegacións oficiais e responsables municipais defenden a feira non só como unha festa gastronómica, senón como un motor de dinamización económica e unha ponte cara a novos públicos.
A axenda da Feira do Cocido 2026, cuxa 58ª edición se celebrará o 8 de febreiro, inclúe máis de medio cento de actividades programadas que buscan consolidar esta cita como unha experiencia integral para visitantes e veciñanza, combinando tradición culinaria, cultura popular e promoción territorial.
Así, en plena tempada de grandes feiras internacionais, Lalín reafirma en FITUR que o seu cocido é algo máis ca un prato: é un símbolo identitario, un acontecemento cultural e un activo turístico con proxección global.
