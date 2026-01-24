Vigo exhibe con orgullo en Fitur su «Navidad de 365 días»

La nueva campaña turística municipal, «Vigo, una Navidad de 365 días», demuestra cómo el fenómeno navideño es uno de los ejes centrales del atractivo de la ciudad, ya que ha colocado el nombre de Vigo en el mapa.

«Vigo inventó la Navidad del siglo XXI», afirmó el alcalde, Abel Caballero, este jueves en la Feria Internacional de Turismo Fitur. Pero quien se acerca a conocer sus luces se marcha asombrado con todo lo que ciudad esconde durante el resto del año: «Todos los que visitan Vigo tienen un riesgo, y es que se querrán quedar aquí para siempre».

Está claro que Vigo es la ciudad de la Navidad, pero no solo durante el invierno, pues «el espíritu navideño nos invade todo el año». Así lo explicaba el alcalde Abel Caballero en el acto de presentación del Concello de Vigo en el espacio de Turespaña, conducido por los comunicadores Paula Montes y Luis García.

«Este es tu hogar»

Vigo exhibió en Fitur cómo la Navidad atrae a millones de personas cada año —y cómo seguirá creciendo en esa senda—, sin dejar de ser un destino amable y abierto. Porque como decía el spot presentado este jueves por el Concello, «este es tu hogar».

Con todo, cuando el alumbrado navideño se apaga, Vigo continúa siendo un regalo. Una ciudad que se puede pasear con facilidad gracias a las soluciones de movilidad del Vigo Vertical, con ejemplos que ya son iconos arquitectónicos, como el HALO. Una ciudad que en primavera celebra la Reconquista, una romería urbana que inunda el Casco Vello de historia, tradición y buen ambiente; o la Semana Santa, una época en la que miles de turistas eligen Vigo.

Y cuando empieza el verano, la urbe olívica brilla incluso con más fuerza gracias a sus playas impresionantes, a las Islas Cíes o a su oferta cultural, que protagonizan dos eventos clave: O Marisquiño y los conciertos de Castrelos. Ambos son gratuitos y se celebran en entornos naturales únicos.

Además, Vigo se ha consolidado como un referente destacado del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), proyectándose al mundo como una sede idónea para congresos, ferias, jornadas y eventos profesionales.

«Un plató a cielo abierto»

Fitur sirvió también para poner a Vigo en valor como un «plató a cielo abierto» cada vez más popular. El alcalde participó en Fitur Screen para explicar el trabajo que se realiza desde la Vigo Film Office para impulsar los rodajes en la ciudad.

Presentación de la Vigo Film Office en Fitur Screen 2026. / Concello de Vigo

Gracias a ello, la Navidad viguesa ha llegado a todos los hogares de España a través de anuncios de Lotería Nacionalo de empresas como Suchard, Repsol y Mutua Madrileña; y lo hará también a través de la serie ‘Agata y Lola’, que ha grabado uno de sus capítulos aquí, ambientado en la Navidad de Vigo.

Asimismo, la diversidad de localizaciones de las que goza la urbe ha permitido el rodaje de películas recientes como ‘Romería’, ‘Apocalipsis Z’ o ‘Rondallas’, estrenada este enero.