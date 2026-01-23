La tendencia que cambia sonrisas

Las carillas dentales se han convertido en uno de los tratamientos más demandados del momento, y no solo por estética. En Clínica Guitián lo ven a diario: una sonrisa bien diseñada puede rejuvenecer el rostro y mejorar la seguridad con la que una persona se muestra al mundo.

¿Es verdad que hay que «limar» mucho el diente para colocar carillas?

Cuando ocurre, suele ser porque el caso realmente lo exige. Hoy trabajamos con un enfoque mínimamente invasivo. La clave está en que las carillas deben integrarse con la sonrisa de forma natural y con armonía con el resto del rostro, color de piel, labios, encías etc. Es importante destacar que las carillas no siempre se realizan buscando un resultado estético, muchísimas veces se realizan para dar estabilidad a la forma de morder y así evitar, mala oclusión, dolores de cabeza, desgastes prematuros de dientes, o cuando ya los dientes están muy desgastados es necesario rehabilitar la función bucodental para frenar posibles problemas futuros no solo de la boca sino de la salud general, recuperar la anatomía perdida y la función masticatoria y estética.

¿Cómo es el proceso completo para ponerse carillas?

Es un proceso que ha de ser guiado, predecible y preciso sin lugar para la improvisación. Se realiza una primera consulta para valorar el caso y realizar las pruebas complementarias necesarias . Una vez conocido el problema, se diseña la sonrisa digitalmente, se puede en la mayoría de los casos probar para que el paciente previsualice cómo le va a quedar su sonrisa. Entre la preparación del caso y la colocación el paciente llevará unas carillas provisionales para que se vaya acostumbrando a su nueva sonrisa. Aunque es necesario diferenciar entre carillas cerámicas (las hay de varios tipos de cerámicas) suelen necesitar dos citas en la mayoría de los casos para ver finalizar el tratamiento y carillas de composite que se pueden hacer en una sola sesión.

¿Duele ponerse carillas? ¿Se necesita anestesia?

Hoy en odontología no se puede hablar de dolor. En casos sencillos se realiza con anestesia local e incluso sin ella. En otros casos de grandes rehabilitaciones cuando hay que tratar prácticamente todas las piezas dentales del paciente para rehabilitar la estética y la función, somos partidarios de hacerlo en dos sesiones. Ambos procesos pueden realizarse bajo sedación consciente, que es una técnica segura si se realizan en manos expertas y en clínicas autorizadas, con un anestesista al mando de la misma.

¿Qué cuidados hay que tener después de ponérselas?

Cuidados sencillos, pero importantes: cepillado 2–3 veces/día, seda o cepillos interdentales, a veces el uso de un irrigador es recomendable, no morder uñas, bolígrafo, no abrir envases con los dientes, no partir comida dura con incisivos. Si existe historia previa de bruxismo o sintomatología como dolores de cabeza o demasiada tensión muscular e hipertrofia maseterina se puede utilizar toxina botulínica para disminuir la fuerza de los músculos y/o también una férula de descarga.

¿Hay revisiones o mantenimiento después de ponerse carillas? ¿Cada cuánto tiempo?

Sí, normalmente se realiza una revisión a los pocos días después de la colocación y posteriormente según el tipo de caso y paciente, las revisiones pueden ser cada 6 meses si el paciente es de riesgo (bruxista, antecedentes de enfermedad periodontal…) o cada año si todo está estable y el cuidado es excelente. En las revisiones controlamos: encías y salud periodontal, adaptación marginal, microfisuras, mordida y pulido si son carillas de composite y si es requerido, una limpieza profesional.