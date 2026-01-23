Los métodos más innovadores para perder peso

Uno de los propósitos más repetidos cada enero es perder peso. Cambiar de hábitos no es un objetivo fácil, y menos aún cuando implica comer más saludable o empezar a hacer deporte… pero con ayuda y acompañamiento, todo resulta mucho más sencillo.

La doctora Bertina Ferrández, directora médica de Clínicas Nutrendo en Vigo y A Coruña, médico de familia y máster en Nutrición y Dietética, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, lo tiene claro: cada persona puede responsabilizarse de su salud, pero llega un momento en el que muchos no se ven capaces de hacerlo solos. «Por eso, ahora más que nunca, resulta importante que un profesional les acompañe en este proceso», señala.

Esa es precisamente la intención de Nutrendo. En la clínica lo tienen claro y, por eso, desde 2012 aplican el ‘Método Nutrendo’: un protocolo médico, nutricional, motivacional y de entrenamiento personal diseñado a medida para cada paciente, que aborda de forma integral todos los factores que influyen en la obesidad.

Dos programas para controlar el apetito

Para tratar esta patología, este centro gallego ha desarrollado dos programas de control del apetito que combinan su método multidisciplinar con técnicas complementarias que potencian la pérdida de peso. Por un lado, el uso del balón ingerible, sin anestesia ni endoscopia (Programa Allurion); y, por otro, la prescripción de análogos de GLP-1, los últimos tratamientos farmacológicos de eficacia contrastada (Programa Smart).

«Los análogos de GLP-1 han supuesto una auténtica revolución porque funcionan, pero siempre deben ir acompañados de un cambio de hábitos», afirma la doctora Bertina Ferrández, directora médica de Clínicas Nutrendo, donde han detectado un aumento de la demanda de este tipo de tratamientos. Eso sí, advierte: «Puede ser una moda peligrosa si no hay un profesional que los prescriba y supervise». Entre sus beneficios, señala, está la reducción del apetito y de la ansiedad asociada a los atracones, además de que los estudios más recientes apuntan a una disminución del riesgo cardiovascular. En general, el periodo mínimo para empezar a valorar resultados es de tres meses, aunque su uso puede prolongarse durante más tiempo si el caso lo requiere.

«Puede ser una moda peligrosa si no hay un profesional que los prescriba y supervise»

Por otro lado, el balón intragástrico sigue siendo una herramienta eficaz para lograr una bajada de peso importante cuando está indicado. «Los cambios se ven desde la primera semana», explica Ferrández. Además del balón gástrico convencional, que requiere intervención, en Clínicas Nutrendo ofrecen el balón gástrico ingerible Allurion, una alternativa que no necesita endoscopia ni cirugía: el paciente lo ingiere en consulta en un procedimiento breve, sin sedación ni anestesia, y el dispositivo se elimina de forma espontánea aproximadamente a los cuatro meses.

En ambos programas se establecen, de acuerdo con el paciente, objetivos específicos, medibles, realistas y alcanzables, que facilitan el cambio de hábitos y su mantenimiento a medio-largo plazo, evitando el temido “efecto rebote”.

En cualquier caso, sea cual sea el método elegido —y siempre tras la valoración y el asesoramiento de los profesionales—, la doctora insiste en lo más importante: «Estar dispuesto a hacer cambios en tu vida».