Poio ten en marcha preto de 58 millóns de euros en investimentos en todas as parroquias
Unha cifra que amosa o dinamismo, o crecemento e o atractivo dun municipio que está a experimentar o seu mellor momento
Amosan a capacidade de xestión, negociación e planificación do Goberno local para atraer importantes investimentos doutras administracións
O Concello de Poio ten actualmente en marcha actuacións cun valor que ascende a preto de 58 millóns de euros, distribuídas por todas as parroquias do municipio. Unha cifra que amosa o dinamismo, o crecemento e o atractivo dun municipio que está a experimentar o seu mellor momento, pero tamén pon de relieve a capacidade de xestión, negociación e planificación do Goberno local para atraer importantes investimentos doutras administracións, como a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra. Grazas a esta colaboración institucional estanse impulsando proxectos clave destinados a modernizar infraestruturas, reforzar servizos e mellorar a calidade de vida da veciñanza.
Entre as actuacións máis relevantes atópase a transformación da PO-308 entre A Barca e Casal de Ferreirós, en execución desde finais de setembro mediante un convenio coa Xunta que supón un investimento de 1,6 millóns de euros. Recentemente inaugurouse a nova senda e carril bici entre Chancelas e Combarro, cun orzamento de 500.000 euros igualmente financiado coa colaboración da administración autonómica.
No ámbito da mobilidade, o Concello impulsa con fondos provinciais a recuperación da contorna e a mellora do tránsito peonil entre Casalvito e O Padrón, con 668.000 euros, así como a substitución do firme e a renovación da recollida de pluviais en Ucha de Arriba, cun investimento de 60.000 euros, ademais do recente pavimentado do ramal do Camiño de Fonteiriña.
Xunto ás obras en marcha, existen proxectos xa aprobados e con financiamento garantido, como a mellora da EP-0601 entre A Seara e Campelo, cun investimento inicial de 1,8 millóns de euros, ou a creación dunha senda na PO-303, para a que a Xunta de Galicia consignou 1,6 millóns de euros. O obxectivo do Goberno local é seguir transformando Poio de maneira equilibrada, con actuacións que chegan a todas as parroquias e melloran o día a día dos veciños.
Pero a maiores destes, hai tamén outros investimentos estratéxicos que permitirán avances significativos en sectores clave. Entre eles figura o novo contrato da auga, que garante 15,4 millóns de euros destinados á mellora das redes de saneamento e abastecemento; o impulso ao Polígono Industrial de Fragamoreira, valorado en 30 millóns pola Xunta; ou o investimento de 4 millóns coa Consellería de Medio Ambiente para optimizar o funcionamento da rede de saneamento municipal e construír un tanque de tormentas na Seca.
En colaboración coa Xunta, consígnanse ademais 1,4 millóns de euros para mellorar as condicións de traballo dos mariñeiros do porto de Combarro, mentres xa se iniciaron os traballos arqueolóxicos na Illa de Tambo cun orzamento de 30.000 euros.
No ámbito dos espazos públicos e do lecer, acábase de inaugurar o novo parque infantil temático de Cristóbal Colón no Parque de Ánkar; estanse construíndo unha nova pista multideportiva en Vilariño e instalando novos aseos públicos en Cabeceira; acábase de adxudicar a renovación do parque infantil de Lourido; e está en proxecto a creación dunha pista de atletismo na Seca. Tamén se avanza na rehabilitación da Casa Combarro, cun investimento de 240.000 euros procedentes de fondos provinciais.
O conxunto destes investimentos representa realidades visibles e medibles, proxectos sólidos que permitirán mellorar de maneira notable a calidade de vida das familias do concello. O obxectivo é construír un Poio vivo, moderno e con futuro; un lugar cómodo para nacer, medrar e establecerse, dinámico e con servizos de calidade.
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego