Redondela transforma a praza da Ponte da Lima cun ascensor urbano, auditorio ao aire libre e a humanización da contorna
A alcaldesa Digna Rivas explica que este proxecto permite gañar unha moderna zona recreativa coa nova praza «ao tempo que mellorará a conexión entre o centro da vila e a rúa Subida á Estación Vella»
O ascensor permitirá á veciñanza salvar o gran desnivel desde a Avenida Ernestina Otero «eliminando barreiras e facilitando os desprazamentos a pé»
Redondela avanza na recuperación e mellora dos seus espazos públicos coa transformación integral da praza Ponte da Lima, coñecida tamén como praza da Petanca. O Concello sacou a licitación as obras, que comenzarán no primeiro trimestre de 2026, por un importe de 877.438,37 euros.
A alcaldesa, Digna Rivas, sinala que esta actuación vai «revitalizar e renovar un gran espazo para uso da cidadanía que actualmente se utiliza só como zona de paso». Así, as obras van transformar esta área de 2.300 metros cadrados «nun espazo moderno para a veciñanza con área de lecer e un auditorio ao aire libre na parte posterior da parcela».
En concreto, a actuación comprenderá a conservación da árbore existente e tamén a instalación dunha pérgola cunha parra e compatibilizarase coa humanización e naturalización de todo o espazo. Ademais, instalaranse novos pavimentos e vexetación, tanto na parte dianteira como no lateral do edificio existente.
A praza servirá de antesala ao novo Viveiro de Empresas que ten e marcha Zona Franca. Haberá distintas zonas verdes e unha bancada forrada en madeira. Tamén se engadirán módulos para aparcar bicicletas, papeleiras e nova iluminación con tecnoloxía LED de maior eficiencia enerxética, baixo consumo e gran duración.
Ascensor urbano de uso público
Un dos aspectos máis destacados da reforma será un ascensor de aceiro, vidro e aluminio, que salvará o gran desnivel existente na zona e mellorará a mobilidade dos peóns. O elevador unirá verticalmente a avenida Ernestina Otero coa rúa Subida á Estación Vella. Nesta parte están situados servizos como un centro de día, unha escola infantil e un centro de fisioterapia, ademais de moitas vivendas.
A alcaldesa explica que «agora é moi complicado acceder a pé a esta zona desde o centro da vila, porque a pendente é moi elevada». A dificultade é maior aínda para persoas con mobilidade reducida.
O concelleiro de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, sinala que esta era unha demanda de moitas familias con persoas de mobilidade reducida que viven nesa zona. O ascensor público ofrecerá unha alternativa tanto para a veciñanza da zona como para os numerosos usuarios dos servizos existentes que poderán evitar a forte pendente da rúa.
Auditorio ao aire libre
Na parte posterior da parcela construirase unha bancada aproveitando a pendente natural do terreo para utilizalo como un auditorio ao aire libre. Terá unha capacidade de máis de 200 espectadores e poderá empregarse para eventos e actividades culturais como concertos, recitais ou obras de teatro.
A bancada será de formigón forrada en madeira e manterase a vexetación con novos arbustos e árbores. Trátase dun espazo que xa se emprega como escenario o Festival Internacional de Títeres. A actuación foi presentada ao Plan Extra da Deputación e será financiada entre o Concello e o organismo provincial.
