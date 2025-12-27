La Vuelta deixa a pegada ao seu paso por Poio
Supuxo unha promoción internacional importante
m.g. [poio]
En Poio segue moi presente o recordo da etapa 16 de La Vuelta, un acontecemento histórico que se converteu nunha experiencia extraordinaria para o municipio. A celebración desta saída consolidou Poio como un referente deportivo, turístico e organizativo, cun impacto económico e social sen precedentes e cun ambiente espectacular nas rúas. O alcalde, Ángel Moldes, salientou o comportamento exemplar da veciñanza e dos visitantes, así como a ampla implicación dos colectivos locais, desde Protección Civil e clubs deportivos ata centros educativos e centos de veciños e veciñas que participaron activamente durante os días previos e o propio día da etapa.
A proxección mediática foi outro dos grandes logros. La Vuelta retransmítese en 190 países e conta cunha enorme audiencia televisiva e dixital, o que permitiu situar Poio no foco internacional. Segundo unha consultora especializada, o valor promocional desta visibilidade supera os 4 millóns de euros. Durante a retransmisión amosáronse imaxes de espazos emblemáticos como Combarro, a Senda do Laño, o Bosque de Colón, a Illa de Tambo ou San Xoán, poñendo en valor a riqueza paisaxística, cultural e patrimonial do municipio.
O evento tivo tamén un impacto directo na economía local. A chegada anticipada de equipos, organización e medios de comunicación xerou unha elevada ocupación hoteleira e contribuíu a dinamizar a hostalería e o comercio durante varios días, convertendo a etapa nun auténtico triunfo colectivo e nunha oportunidade de futuro para Poio.
