Vilanova de Arousa celebra o seu vínculo co mar
A Festa do Mexillón e do Berberecho volveu reunir a miles de persoas arredor dos produtos máis emblemáticos da ría
m.gonzález [VIlanova]
Vilanova de Arousa volveu erixirse este verán en referente gastronómico da ría coa celebración da XXXI Festa do Mexillón e do Berberecho, unha cita plenamente consolidada no calendario festivo galego e recoñecida desde 2014 como Fiesta de Interese Turístico de Galicia. Durante varios días, o municipio reafirmou a súa estreita vinculación co mar e con dous dos seus produtos máis emblemáticos, atraendo a miles de visitantes e enchendo de actividade o entorno da Praza do Castro.
A edición de 2025 voltou rexistrar unha excelente resposta de público, cunha afluencia que superou as 5.000 persoas. O alcalde, Gonzalo Durán Hermida, destacou o impacto turístico da celebración, subliñando que a combinación de verán, tradición e gastronomía sitúa a Vilanova como un dos destinos máis atractivos da comarca durante o mes de agosto, cunha ocupación turística practicamente completa.
O corazón da festa foi, un ano máis, a carpa gastronómica, aberta durante todo o fin de semana en horario de mediodía e noite. Nel, veciños e visitantes puideron degustar unha ampla variedade de elaboracións co mexillón e o berberecho como protagonistas: desde as receitas máis tradicionais, como ao vapor ou á vinagreta, ata propostas como paella mariñeira, empanadas ou o sempre presente polbo á feira. Unha oferta que puxo en valor a calidade do produto local e o saber facer da cociña mariñeira.
A programación cultural e musical volveu ser un dos grandes atractivos do evento. O cartel combinou grandes nomes e sons tradicionais, con actuacións destacadas como a da orquestra Panorama, que congregou a miles de persoas no Parque do Cabo, ou o concerto de Roi Casal, encargado de poñer o broche final á celebración. A música de raíz tivo tamén un papel relevante con Milladoiro, mentres que a xornada grande estivo animada polo pasarrúas de Mekánika Rolling Band, que enchíu as rúas de ritmo e ambiente festivo.
Xunto á vertente gastronómica e cultural, a festa volveu servir de escaparate para o comercio local grazas á XXI Feira de Oportunidades, organizada pola Asociación Vilanova Centro. Unha vintena de establecementos ofreceron produtos a prezos especiais na Avenida do Recheo, reforzando a dinamización económica do municipio durante o fin de semana.
Un dos momentos máis emotivos da celebración foi, como cada ano, a procesión marítima en honor á Virxe do Carme, patroa das xentes do mar. Celebrada o sábado, a imaxe partiu da igrexa de San Cipriano e trasladouse ata a Estación Marítima Mar de Santiago, desde onde unha flotilla de embarcacións engalanadas acompañouna ata o faroo de O Seixo para realizar unha ofrenda floral en memoria das persoas falecidas no mar. Un acto cargado de simbolismo que volveu pór de manifesto a profunda identidade mariñeira de Vilanova.
A xornada central da festa tivo lugar o domingo 10 de agosto, coa lectura do pregón e a imposición das Insignias de Ouro e Brillantes, máximas distincións do Concello. Nesta edición, o recoñecemento quixo poñer o foco no sector hostaleiro, ao que o alcalde definiu como peza clave no desenvolvemento económico do municipio e na atención a quen visita Vilanova atraídos por eventos como esta festa.
O acto institucional e gastronómico principal celebrouse ao mediodía na Praza do Castro, pechando unha edición que voltou demostrar que a Festa do Mexillón e do Berberecho é moito máis que unha exaltación culinaria.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Cuarenta años repitiendo COU
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro