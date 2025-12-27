Valga revive a tradición coa vista posta na actualidade
Máis de 4.000 figuras recrean unha nova edición do Belén Artesanal e en Movemento de Valga
m. gonzalez [Valga]
Valga celebra un Nadal único coa trixésima edición do seu Belén Artesanal en Movemento, un dos máis emblemáticos da comarca, cunha exposición de 400 metros cadrados e máis de 4.000 figuras que combinan tradición, actualidade e homenaxes. Entre as novidades destacan escenas do gran apagón, a morte do Papa Francisco e a elección do seu sucesor, así como referencias ao mundo do espectáculo, como Georgina Rodríguez. O Nacemento incorpora tamén homenaxes aos heroes dos incendios, figuras políticas controvertidas e personaxes internacionais, sen esquecer o deporte e a cultura local. O Misterio traslábase á entrada do Belén, permitindo revivir momentos históricos e emotivos como o apagón á luz de linternas ou o funeral do Papa, con máis de 300 motores en movemento. O alcalde José María Bello Maneiro e autoridades como o director de Turismo de Galicia inauguraron a mostra, que está aberta ata o 11 de xaneiro. Con visitas guiadas e horarios amplos, o Belén de Valga consolida a tradición, promovendo cultura, memoria recente e entretemento nun espazo que mestura historia, fe e actualidade.
