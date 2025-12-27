Terras de Lantaño afianza su liderazgo internacional

Terras de Lantaño, con casi cinco décadas de historia en Portas, consolida su crecimiento apostando por la calidad, la sostenibilidad y la proyección internacional de sus albariños. Situados en las laderas privilegiadas del Salnés, sus viñedos permiten elaborar vinos frescos, minerales y elegantes, reflejo fiel del carácter único de este territorio.

Durante el último año, la bodega reforzó su presencia en Europa, Estados Unidos y Asia, donde las marcas Terras de Lantaño y Viña Cartín lograron mayor reconocimiento entre profesionales y consumidores. La fidelización de importadores, la apertura de nuevos canales especializados y la participación en ferias internacionales contribuyeron a consolidar su posición en el segmento de albariños de alta gama.

El compromiso con la sostenibilidad se materializó en prácticas de cultivo respetuosas con el medio ambiente, optimización del uso del agua y protección de la biodiversidad local. Estos cuidados, junto con la atención minuciosa en bodega, permitieron aumentar la producción manteniendo la identidad y calidad de los vinos. Destaca también el Brut espumoso de albariño, consolidado como una opción elegante y fresca para celebraciones, tanto dentro como fuera de Galicia.

Con nuevos proyectos y una firme apuesta por la innovación, Terras de Lantaño continúa escribiendo su historia, transmitiendo en cada copa el espíritu de las Rías Baixas y reforzando su liderazgo internacional.