Seis décadas de crecimiento contínuo

La Asociación de Empresarios Polígono de San Cibrao cierra este año con un doble hito: el 60 aniversario del mayor parque industrial de Galicia y más de 60 millones de euros en inversiones concretadas, que consolidan al Polígono como un referente de crecimiento, innovación y colaboración institucional en Ourense.

Desde su creación en 1965, impulsado por la antigua Caja Provincial de Ahorros de Ourense —hoy Abanca— y un grupo de empresarios visionarios, el Polígono ha experimentado un desarrollo constante hasta albergar 432 empresas y más de 8.500 trabajadores, manteniéndose como uno de los principales motores económicos de la provincia.

Este 2025 también fue el año de la aprobación de su undécima ampliación, que sumará 341.000 metros cuadrados y elevará la superficie total del área industrial hasta 5,2 millones de metros cuadrados.

Un año relevante en términos de inversión

José Antonio Rodríguez Araújo, presidente de la Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao, hace balance de un ejercicio especialmente relevante en términos de inversión, que supera los 60 millones de euros, fruto de la colaboración institucional y público-privada. Entre las más destacadas figuran:

- La ampliación de la depuradora de San Cibrao y el saneamiento del río Barbaña, con una inversión de 35,7 millones de euros.

- La ampliación del Polígono con 341.000 metros cuadrados y una inversión de 17,8 millones de euros.

- El Centro de Ciberseguridad de Galicia (CECIGA), con 5,8 millones de euros.

- La instalación de cargadores eléctricos para vehículos ligeros y pesados, con una inversión de 1,2 millones de euros.

- Las mejoras en el servicio de televigilancia, por un importe de 97.500 euros, y las mejoras en el servicio de bomberos, con una inversión de 197.000 euros.

A estas actuaciones se suman otros proyectos estratégicos como el nuevo aparcamiento de camiones, la mejora de infraestructuras, la limpieza de viales, el refuerzo de la movilidad sostenible o la Estación de Mercancías Ferroviarias, que sigue avanzando y recibiendo impulsos.

“Todas las inversiones surgen de la colaboración con las diferentes administraciones, de la colaboración entre lo público y lo privado, entendida como un compromiso en continuo y no como algo puntual”, afirma Rodríguez Araújo.

El presidente agradece la implicación de las administraciones, un pilar fundamental del éxito del Polígono en sus seis décadas de historia. “Cerramos el año con la depuradora licitada, la ampliación del Polígono aprobada y dotada económicamente; el parking de camiones en funcionamiento, el centro de ciberseguridad en obras, con un acuerdo entre administraciones para impulsar la Estación de Mercancías Ferroviarias o con el servicio de bomberos y el de televigilancia ampliados y mejorados…”, detalló.

Nueva expansión

Rodríguez Araújo recuerda que este año se cumplieron 60 años desde la creación del Polígono de San Cibrao. En este tiempo, el Polígono ha logrado consolidarse como un espacio en permanente evolución, del que forman parte centenares de compañías y da empleo a miles de personas, lo que redunda en riqueza, innovación y valor añadido para toda la provincia.

Precisamente en este año, coincidiendo con los 60 años desde su creación, se aprobó una nueva ampliación del Polígono, que añadirá 341.000 metros cuadrados a los ya existentes y elevará la superficie total hasta 5.200.000 metros cuadrados. “Aquellas 200 primeras hectáreas del año 1965 se convertirán en breve en 520”, recuerda, en alusión a la progresiva expansión que ha experimentado el área industrial ourensana. Será la undécima ampliación del Polígono. La primera fue en 1975, cuando a las 200 hectáreas iniciales se sumaron 56 más.