Redondela xa goza do segundo tramo da Vía Verde de Chapela
Este tramo arrinca na contorna do novo Skatepark. Conta cun espazo de 2.300 m2 e unha praza que conecta os dous tramos do camiño Real Agorén
A Vía Verde de Chapela medra, sumando deste xeito novos espazos públicos para a veciñanza de Redondela. A segunda fase desta infraestrutura xa é unha realidade e dá continuidade a esta vía peonil, que outorga unha segunda vida ás vías de ferrocarril en desuso e conforma un espazo público de mobilidade e lecer no Concello de Redondela.
«O goberno local cumpre co compromiso de dar continuidade á Vía Verde de Chapela, inaugurada no anterior mandato, e que é moi transitada pola veciñanza», declara a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas.
O novo tramo arrinca nas inmediacións do novo Skatepark e avanza en dirección a Redondela. En total ocupa 2.300 metros cadrados e permite mellorar a conexión nas rúas da contorna, pois con esta actuación xenerouse unha nova praza pública que conecta os dous tramos do camiño Real Angolén. Ata agora, este camiño quedaba interrompido pola vía do ferrocarril.
«Trátase dun paso máis no empeño deste goberno por dar prioridade aos peóns e crear espazos saudables», valora Rivas.
O deseño é similar ao da primeira fase da senda, con bancos ao longo do percorrido. Ao final do tramo instalouse unha pérgola que ofrece un cómodo lugar de descanso e de encontro para a veciñanza.
Os traballos foron adxudicados á empresa local Construcciones Castro por un importe de 277.500 euros. O financiamento corre a cargo do Plan + Provincia da Deputación de Pontevedra.
Melloras na parroquia
A parroquia de Chapela vén experimentado diversas melloras nos últimos anos. Por exemplo, a primeira fase da Senda Verde, que conecta o antigo apeadoiro de Chapela con Vigo, inaugurouse a finais de 2021. Anexo a esta senda construíse o Skatepark, valorado como dos mellores da área metropolitana e que custou 357.894 euros. Tamén se remodelou o espazo coñecido como «o Campito» e a alameda Rosalía de Castro, cun investimento total de 600.000 euros.
«En total, os investimentos nesta zona da parroquia superan os 2 millóns de euros nos últimos catro anos, con proxectos que serviron para mellorar espazos públicos e crear outros novos cos que a cidadanía gaña en calidade de vida», afirma a rexedora redondelá, Digna Rivas.
