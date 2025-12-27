A rectoral da Illa comeza a dar servizo de acollida
Ofrece un espazo temporal para que as familias poidan recuperar a estabilidade
m.g. [a illa]
A rectoral de A Illa comezou a funcionar en setmebro como casa de acollida para dúas familias, nunha iniciativa promovida por Cáritas Interparroquial de Arousa e respaldada polo Arzobispado de Santiago. A apertura contou coa visita do arzobispo, Francisco José Prieto, e da presidenta de Cáritas, Pilar Farjas, acompañados do párroco de San Xulián, David Álvarez.
O convenio entre ambas entidades, cunha duración inicial de catro anos prorrogables, permite acoller a dúas unidades familiares en situación de vulnerabilidade e sen acceso a unha vivenda digna. A selección das familias baséase en informes de Cáritas, que realizará un seguimento para favorecer a inserción laboral, supervisar a escolarización dos menores e apoiar a convivencia.
O obxectivo é que as familias poidan encamiñar a súa situación e iniciar unha nova etapa unha vez adquiran estabilidade laboral. O uso da casa será rotatorio, permitindo axudar a un maior número de persoas, sen que se considere un domicilio permanente.
A vivenda, remodelada nos anos 70 polo cura Olimpio Mejuto e posteriormente habitada por David Álvarez, atópase en perfecto estado, con amplo espazo axardinado e céntrica.
