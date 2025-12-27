Reconocimiento al esfuerzo empresarial

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) celebró el viernes 12 de diciembre su gala anual, una cita que congregó a cerca de 300 representantes del ámbito empresarial, institucional y social de la provincia. El encuentro sirvió para poner en valor el papel del tejido productivo ourensano como motor económico y social, así como su capacidad de adaptación e innovación en un contexto marcado por los cambios y los desafíos económicos. La edición de este año tuvo, además, un marcado carácter emotivo al rendir homenaje a Marisol Novoa, expresidenta de la organización, fallecida recientemente.

El recuerdo a Marisol Novoa estuvo muy presente desde el inicio del acto. Novoa presidió la CEO entre 2019 y 2025 y fue destacada por su compromiso con el empresariado de la provincia, su firme defensa del diálogo social y su liderazgo en momentos especialmente complejos para la economía. A través de imágenes y testimonios de compañeras y colaboradores, se puso de relieve su legado personal y profesional, así como su capacidad para unir voluntades y fortalecer la representación empresarial en Ourense.

Uno de los momentos centrales de la gala fue la entrega de los siete premios empresariales. El Premio Empresa Familiar recayó en el Grupo Academia Postal, reconocido por su trayectoria y su proyección nacional e internacional en el ámbito de la formación. El galardón al Espíritu Emprendedor Autónomo fue para Piel Natura, una firma de cosmética vegana que apuesta por la innovación y la sostenibilidad. El Premio Empresa Sostenible distinguió a Acoval (Aglomerados y Construcciones Valdeorras) por su gestión ambiental y su compromiso con la economía circular, mientras que el Premio Empresa Innovadora fue otorgado a Mecanizados Rodríguez Fernández (MRF) por su desarrollo tecnológico aplicado al transporte y la logística.

El comercio tradicional también tuvo su reconocimiento con el Premio Comercio concedido a Junior, un establecimiento histórico con más de cuatro décadas de actividad. El Premio de Responsabilidad Social Empresarial fue para Autos González, por sus buenas prácticas y su implicación social, y el Premio José Manuel Pérez Canal a la Exportación recayó en Aníbal Metalmecánica Gallega (AMG), por su expansión en mercados internacionales.

En su intervención, el presidente de la CEO, César Blanco, subrayó la necesidad de reforzar el tejido empresarial, apoyar a pymes y autónomos y avanzar en proyectos estratégicos como la recuperación de la Cámara de Comercio de Ourense. La clausura del acto correspondió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien destacó la importancia de la colaboración entre administraciones y empresas para generar empleo y riqueza y señaló que continuar trabajando por el desarrollo económico es la mejor forma de honrar el legado de Marisol Novoa.