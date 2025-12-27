El Puerto de Vilagarcía superará los 1,5 millones de toneladas

El Puerto de Vilagarcía encara el tramo final del año con cifras muy positivas y la clara perspectiva de volver a superar los 1,5 millones de toneladas de mercancías movidas. A cierre del mes de noviembre, el tráfico portuario acumulado alcanza ya las 1.421.075 toneladas, una cifra que rebasa el total registrado en todo el ejercicio anterior, que se situó en 1.409.823 toneladas. De este modo, el puerto arousano cerrará 2025 consolidándose de nuevo por encima de ese umbral histórico.

El buen comportamiento se sustenta, principalmente, en la mercancía general, que suma hasta el 30 de noviembre 747.017 toneladas. De este volumen, 282.303 toneladas corresponden a mercancía contenerizada, un segmento que destaca especialmente por su crecimiento. En total, se han movido 34.147 TEUs, lo que supone un incremento superior al 15 % con respecto al mismo periodo del año anterior y la mejor cifra registrada a cierre de noviembre desde 2019 en la terminal concesionada a Boluda.

Esta terminal opera actualmente con dos líneas regulares: una gestionada por Boluda, que conecta Vilagarcía con varios puertos de la Península y con Canarias, y otra impulsada por Nirint, que enlaza el puerto arousano con distintos destinos europeos, Cuba y Canadá.

Dentro de la mercancía general sobresalen también los resultados de la primera línea Ro-Ro del puerto, un servicio semanal con Róterdam que ha aportado más de 140.000 toneladas en apenas seis meses de funcionamiento, tras su puesta en marcha a finales de mayo. El aluminio es el principal producto transportado a través de esta línea. Otros tráficos relevantes, como el tablero producido en Galicia y exportado a diversos destinos europeos, mantienen cifras muy similares a las del mismo periodo del año pasado.

En cuanto a los graneles sólidos, el movimiento total alcanza las 356.115 toneladas, lo que supone un descenso del 6,6 % interanual. No obstante, se registran incrementos significativos en productos como el cemento, con 72.896 toneladas (+9,87 %), y en el apartado de “otros graneles sólidos”, que suma 37.386 toneladas, frente a las 8.584 del mismo periodo del año anterior. Por el contrario, descienden los tráficos de urea, cuarzo y cereales, aunque estos últimos continúan liderando la categoría con más de 100.000 toneladas.

Los graneles líquidos muestran una evolución especialmente positiva, con 317.943 toneladas movidas hasta noviembre, lo que representa un incremento del 30 % respecto al año pasado. Salvo la parafina, todos los productos de esta categoría mejoran sus registros, y el aceite, principal tráfico en este apartado, ya supera el volumen total con el que se cerró el ejercicio anterior.

En la distribución global de los tráficos, la mercancía general concentra el 52,6 % del total, seguida de los graneles sólidos con un 25 % y los graneles líquidos con el 22,4 %. En comparación con el año pasado, se mantiene el predominio de la mercancía general, mientras que los graneles líquidos ganan peso y los sólidos reducen ligeramente su participación.

Con estos datos, el Puerto de Vilagarcía se encamina a cerrar el año superando nuevamente los 1,5 millones de toneladas, reafirmando su fortaleza y su papel estratégico en el sistema portuario gallego.

Obras ferroviarias y de pavimentación

El puerto de Vilagarcía continúa avanzando en su proceso de modernización con el desarrollo de la tercera fase del proyecto ferroviario a Ferrazo, una actuación que supera los 1,6 millones de euros y que cuenta con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Las obras, ejecutadas por Vilor Infraestructuras SL, tienen como objetivo reforzar la intermodalidad marítimo-terrestre, mediante la conexión del muelle de Ferrazo a través de un vial alternativo que elimina las interferencias con el muelle de Comboa.

De forma paralela, se está llevando a cabo la pavimentación de 4.750 metros cuadrados en el muelle de Ferrazo Norte, dentro de un proyecto adjudicado a COVSA por un importe superior a 500.000 euros. Esta intervención permitirá mejorar de manera significativa las condiciones operativas y la funcionalidad de esta zona portuaria.