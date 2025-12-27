Pontevedra prepárase para despedir 2025
O Poboado de Nadal, o Nadal Xogos e a Estación do Bosque, epicentro das actividades durante estas datas
m. gonzález [pontevedra]
A Boa Vila intensifica as actividades do Nadal 2025‑2026, mantendo a súa aposta por un programa inclusivo, gratuíto e pensado para toda a cidadanía. Durante os días centrais das vacacións, a cidade convértese nunha gran festa con propostas para todas as idades e para todos os barrios.
Entre as actividades destacadas atópanse o Poboado de Nadal na Praza da Ferrería e o Bosque de Nadal, con tirolina, tobogáns e pistas de xeo, ideais para o lecer familiar, e o Nadal Xogos no recinto feiral. Para poder disfrutar destas actividades tan so é preciso amosar un ticket de compre no comercio local. Dese xeito, as iniciativas promovidas polo Concello buscan apoiar o comercio local e incentivar un consumo responsable, integrando propostas que convidan a visitar establecementos e participar en eventos comunitarios.
Obradoiros creativos e participativos permitirán que os máis novos se impliquen de forma activa, desenvolvendo actividades didácticas e interactivas que complementan a experiencia das festas.
A programación cultural tamén se intensifica desde hoxe. No Pazo da Cultura poderanse gozar concertos, actuacións teatrais e o ballet “O Cascanoces”, o 9 de xaneiro, que achega a maxia da danza clásica aos máis pequenos e ao público en xeral. Mentres tanto, a animación nas rúas continuará chegando aos distintos barrios, con charangas, teatro itinerante e intervencións artísticas que estenden a festa por toda a cidade.
A Orquestra Sinfónica de Pontevedra celebrará a chegada do novo ano co tradicional Concerto de Aninovo, que terá lugar o 1 de xaneiro ás 19:30 h. A cita promete unha velada musical inesquecible, ofrecendo ao público un repertorio cheo de emoción, propio destas datas festivas.
O programa concluirá coa tradicional Cabalgata de Reis, o 5 de xaneiro, que recolle a ilusión e a maxia destas datas e convértese nunha das citas máis esperadas polas familias.
