Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RacismoEl tiempo en GaliciaAcoso escolarVivienda en VigoNavidad solidariaBono transporte
instagramlinkedin

Pontevedra, capital do audiovisual español

Os Premios Feroz 2025 converteron a cidade nun referente cultural e consolidan a súa proxección estatal de cara a 2026

A gala tivo lugar o 25 de xaneiro. // Brais Lorenzo/Efe

A gala tivo lugar o 25 de xaneiro. // Brais Lorenzo/Efe

m. gonzález [pontevedra]

No calendario cultural de Pontevedra, o ano 2025 quedará marcado pola chegada e celebración dun grande evento audiovisual de alcance estatal: a 12ª edición dos Premios Feroz, que converteu por primeira vez a cidade nun auténtico epicentro do cine e das series españolas.

A gala celebrouse no Pazo da Cultura de Pontevedra o 25 de xaneiro de 2025, convertendo a cidade nunha pasarela de talentos, creadoras e creadores que achegaron a máxima visibilidade á produción audiovisual española do ano.

Impacto social, mediático e económico

Os Premios Feroz 2025 non foron un simple evento de gala: foron un acontecemento cultural que xerou impacto medible para a cidade. Segundo o balance feito polo Concello de Pontevedra e a Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), o retorno mediático e económico foi extraordinario, con máis de 33,5 millóns de euros en difusión da imaxe da cidade, unha presenza en máis de 1.800 noticias e unha audiencia acumulada superior a 5.000 millóns de persoas en prensa, radio, televisión e redes sociais.

Ademais, a gala foi seguida por máis de 2,1 millóns de espectadores únicos en La 2 e RTVE Play, cunha forte repercusión tamén na alfombra vermella —coberta en directo en YouTube— e a presenza de máis de 170 xornalistas acreditados.

Arte, pegada local e celebración

A cita serviu, ademais, de escaparate para obras e talentos destacados. Películas como «Casa en llamas» e series como «Querer» brillaron nas categorías principais, poñendo en valor o mellor da creación audiovisual do país.

Pontevedra tamén acolleu actividades paralelas arredor dos Feroz: proxeccións, clases maxistrais, coloquios e encontros con profesionais que conectaron ao público local coa industria cinematográfica.

Cultura e cidade: un evento que cambia o relato

A elección de Pontevedra como sede dos Premios Feroz representou un fito histórico: é a primeira vez que unha cidade galega acolle esta cita do audiovisual español, consolidando á capital da provincia como un referente cultural e un destino dinámico no mapa de eventos estatais.

Para a cidade, a efeméride significou non só o brillo das cámaras e a alfombra vermella, senón tamén a confirmación de que Pontevedra é capaz de organizar e promover acontecementos culturais de gran calado social e económico —unha peza máis da súa crecente proxección como cidade de cultura, turismo e talento.

Camiño aos Feroz 2026

Xa coa mirada posta no futuro, Pontevedra prepárase para acoller novamente os Premios Feroz no 24 de xaneiro de 2026, consolidando a súa sede por segundo ano consecutivo.

A programación previa á gala de 2026 esténdese desde decembro e inclúe proxeccións de series, coloquios con intérpretes e debates sobre o panorama audiovisual, todos de entrada gratuíta para a cidadanía, o que afianza o carácter participativo e aberto da iniciativa.

O anuncio das e dos nomeados, o ciclo de actividades ao redor das obras favoritas dos Feroz e a presenza de nomes relevantes no sector sitúan de novo a Pontevedra no foco do audiovisual español, reforzando a aposta da cidade por proxectos culturais que conectan coa sociedade e coa industria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents