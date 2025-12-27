Pontevedra, capital do audiovisual español
Os Premios Feroz 2025 converteron a cidade nun referente cultural e consolidan a súa proxección estatal de cara a 2026
m. gonzález [pontevedra]
No calendario cultural de Pontevedra, o ano 2025 quedará marcado pola chegada e celebración dun grande evento audiovisual de alcance estatal: a 12ª edición dos Premios Feroz, que converteu por primeira vez a cidade nun auténtico epicentro do cine e das series españolas.
A gala celebrouse no Pazo da Cultura de Pontevedra o 25 de xaneiro de 2025, convertendo a cidade nunha pasarela de talentos, creadoras e creadores que achegaron a máxima visibilidade á produción audiovisual española do ano.
Impacto social, mediático e económico
Os Premios Feroz 2025 non foron un simple evento de gala: foron un acontecemento cultural que xerou impacto medible para a cidade. Segundo o balance feito polo Concello de Pontevedra e a Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), o retorno mediático e económico foi extraordinario, con máis de 33,5 millóns de euros en difusión da imaxe da cidade, unha presenza en máis de 1.800 noticias e unha audiencia acumulada superior a 5.000 millóns de persoas en prensa, radio, televisión e redes sociais.
Ademais, a gala foi seguida por máis de 2,1 millóns de espectadores únicos en La 2 e RTVE Play, cunha forte repercusión tamén na alfombra vermella —coberta en directo en YouTube— e a presenza de máis de 170 xornalistas acreditados.
Arte, pegada local e celebración
A cita serviu, ademais, de escaparate para obras e talentos destacados. Películas como «Casa en llamas» e series como «Querer» brillaron nas categorías principais, poñendo en valor o mellor da creación audiovisual do país.
Pontevedra tamén acolleu actividades paralelas arredor dos Feroz: proxeccións, clases maxistrais, coloquios e encontros con profesionais que conectaron ao público local coa industria cinematográfica.
Cultura e cidade: un evento que cambia o relato
A elección de Pontevedra como sede dos Premios Feroz representou un fito histórico: é a primeira vez que unha cidade galega acolle esta cita do audiovisual español, consolidando á capital da provincia como un referente cultural e un destino dinámico no mapa de eventos estatais.
Para a cidade, a efeméride significou non só o brillo das cámaras e a alfombra vermella, senón tamén a confirmación de que Pontevedra é capaz de organizar e promover acontecementos culturais de gran calado social e económico —unha peza máis da súa crecente proxección como cidade de cultura, turismo e talento.
Camiño aos Feroz 2026
Xa coa mirada posta no futuro, Pontevedra prepárase para acoller novamente os Premios Feroz no 24 de xaneiro de 2026, consolidando a súa sede por segundo ano consecutivo.
A programación previa á gala de 2026 esténdese desde decembro e inclúe proxeccións de series, coloquios con intérpretes e debates sobre o panorama audiovisual, todos de entrada gratuíta para a cidadanía, o que afianza o carácter participativo e aberto da iniciativa.
O anuncio das e dos nomeados, o ciclo de actividades ao redor das obras favoritas dos Feroz e a presenza de nomes relevantes no sector sitúan de novo a Pontevedra no foco do audiovisual español, reforzando a aposta da cidade por proxectos culturais que conectan coa sociedade e coa industria.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Cuarenta años repitiendo COU
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro