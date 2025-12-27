Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RacismoEl tiempo en GaliciaAcoso escolarVivienda en VigoNavidad solidariaBono transporte
instagramlinkedin

Ponte Caldelas se prepara para despedir el año por todo lo alto

Os Reis Magos chegarán á capital do Verdugo na xornada do domingo 4 de xaneiro » A Papanoelada Moteira terá lugar hoxe, a partir das 16.00 horas

Papanoealada Moteira. // Concello de Ponte Caldelas

Papanoealada Moteira. // Concello de Ponte Caldelas

m. gonzález [pontecaldelas]

A programación de Nadal de Ponte Caldelas entra estes días na súa recta final cunha intensa axenda de actividades culturais e de lecer que se prolongará ata o próximo 4 de xaneiro. Baixo o lema «Un Nadal para vivir en Ponte Caldelas 2025», o Concello deseñou unha oferta pensada para todos os públicos, na que conviven tradición, propostas familiares e grandes celebracións populares.

Tras un arranque marcado por concertos e actividades previas a Noitevella, o municipio vive agora uns días especialmente pensados para o disfrute veciñal. Hoxe mesmo, a Praza de España acollerá ás 18.00 horas un espectáculo familiar, mentres que mañá o protagonismo será para o deporte e a elegancia coa exhibición de patinaxe do CPA Ponte Caldelas, ás 17.30 horas no pavillón municipal Gustavo Dacal. O domingo pecharase o calendario do ano cunha proposta orixinal dirixida ao público infantil: o espectáculo de maxia culinaria «Saaabor de Nadal», a partir das 12.00 horas no CEIP Cordo Boullosa.

Con todo, todas as miradas están postas xa na despedida do ano, un dos momentos máis agardados destas festas. O mércores 31 de decembro, o Concello preparou unha dobre cita para celebrar a chegada de 2026. Ás 12.00 horas, a Casa da Cultura acollerá as tradicionais campanadas adiantadas, unha celebración pensada para quen prefiren recibir o novo ano de forma anticipada e nun ambiente familiar.

Xa de madrugada, a partir da 01.30 horas, a gran Festa de Fin de Ano tomará o relevo coa actuación da recoñecida Orquestra Miramar, encargada de animar a primeira noite do ano e converter Ponte Caldelas nun punto de encontro festivo para veciños e visitantes.

A programación nadalenca culminará o domingo 4 de xaneiro coa chegada dos Reis Magos de Oriente, que percorrerán desde primeira hora da mañá as parroquias do municipio e protagonizarán pola tarde a gran cabalgata na carpa da Praza de España, acompañada dunha recepción real e dunha chocolatada popular que poñerá o broche final ao Nadal.

TEMAS

Tracking Pixel Contents