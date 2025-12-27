Ponte Caldelas se prepara para despedir el año por todo lo alto
Os Reis Magos chegarán á capital do Verdugo na xornada do domingo 4 de xaneiro » A Papanoelada Moteira terá lugar hoxe, a partir das 16.00 horas
m. gonzález [pontecaldelas]
A programación de Nadal de Ponte Caldelas entra estes días na súa recta final cunha intensa axenda de actividades culturais e de lecer que se prolongará ata o próximo 4 de xaneiro. Baixo o lema «Un Nadal para vivir en Ponte Caldelas 2025», o Concello deseñou unha oferta pensada para todos os públicos, na que conviven tradición, propostas familiares e grandes celebracións populares.
Tras un arranque marcado por concertos e actividades previas a Noitevella, o municipio vive agora uns días especialmente pensados para o disfrute veciñal. Hoxe mesmo, a Praza de España acollerá ás 18.00 horas un espectáculo familiar, mentres que mañá o protagonismo será para o deporte e a elegancia coa exhibición de patinaxe do CPA Ponte Caldelas, ás 17.30 horas no pavillón municipal Gustavo Dacal. O domingo pecharase o calendario do ano cunha proposta orixinal dirixida ao público infantil: o espectáculo de maxia culinaria «Saaabor de Nadal», a partir das 12.00 horas no CEIP Cordo Boullosa.
Con todo, todas as miradas están postas xa na despedida do ano, un dos momentos máis agardados destas festas. O mércores 31 de decembro, o Concello preparou unha dobre cita para celebrar a chegada de 2026. Ás 12.00 horas, a Casa da Cultura acollerá as tradicionais campanadas adiantadas, unha celebración pensada para quen prefiren recibir o novo ano de forma anticipada e nun ambiente familiar.
Xa de madrugada, a partir da 01.30 horas, a gran Festa de Fin de Ano tomará o relevo coa actuación da recoñecida Orquestra Miramar, encargada de animar a primeira noite do ano e converter Ponte Caldelas nun punto de encontro festivo para veciños e visitantes.
A programación nadalenca culminará o domingo 4 de xaneiro coa chegada dos Reis Magos de Oriente, que percorrerán desde primeira hora da mañá as parroquias do municipio e protagonizarán pola tarde a gran cabalgata na carpa da Praza de España, acompañada dunha recepción real e dunha chocolatada popular que poñerá o broche final ao Nadal.
