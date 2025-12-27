O SAT de Poio consolídase como apoio clave para máis de 50 nenos e nenas maiores de 6 anos
m.g. [poio]
O Concello de Poio celebrou unha xuntanza de coordinación e seguimento para presentar a memoria de resultados do Servizo de Atención Temperá, un recurso posto en marcha no mes de marzo coa colaboración da Consellería de Política Social. No encontro participaron o alcalde, Ángel Moldes, xunto coas concelleiras de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, e de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, así como as profesionais que integran o equipo do servizo e persoal técnico dos departamentos municipais de Servizos Sociais e Desenvolvemento Local. A reunión permitiu facer un balance detallado do traballo desenvolvido durante os primeiros meses de funcionamento e establecer os obxectivos e prioridades de cara ao vindeiro ano.
Entre marzo e finais de setembro realizáronse un total de 599 intervencións, cun tempo medio de espera para acceder ao servizo de apenas unha semana e sen lista de agarda, o que garante unha resposta rápida, eficaz e adaptada ás necesidades de cada caso. A idade media de entrada sitúase entre os 4 e 5 anos, iniciándose sempre cunha primeira consulta destinada á valoración e diagnose, a partir da cal se deseña un plan de intervención individualizado.
O traballo do servizo non se limita ás intervencións directas cos menores e as familias, senón que inclúe unha importante dimensión comunitaria e preventiva. Neste tempo desenvolvéronse accións de coordinación e apoio con centros educativos e escolas infantís, formación dirixida ao profesorado, charlas divulgativas no centro de saúde sobre desenvolvemento motor infantil e talleres para familias, como os de porteo, mocos ou estimulación do desenvolvemento motor. Estas iniciativas contribúen a mellorar a detección temperá de posibles dificultades e a reforzar o acompañamento ás familias.
A Unidade de Atención Temperá de Poio, a primeira existente no municipio, é un servizo público e gratuíto, financiado pola Consellería de Política Social e situado na Casa Rosada. Conta cun equipo profesional multidisciplinar formado por unha psicóloga, unha logopeda, unha terapeuta ocupacional e unha fisioterapeuta pediátrica, que traballan de maneira coordinada para favorecer o desenvolvemento integral da cativada.
Durante a xuntanza destacouse o alto grao de satisfacción das familias usuarias, segundo reflicten as enquisas realizadas, nas que se valora moi positivamente o funcionamento do servizo, a utilidade dos obxectivos plantexados e a mellor comprensión das fortalezas e necesidades dos menores. De cara aos próximos meses, o Concello de Poio aposta por seguir reforzando a prevención e a sensibilización, especialmente a través do traballo cos centros educativos, consolidando así un municipio máis xusto, inclusivo e comprometido co benestar das familias.
