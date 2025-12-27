O Salnés blinda o seu futuro
A Mancomunidade presenta o seu plan 2025/26 centrado en modernizar a rede hídrica e crear un centro loxístico
m. gonzález [o salnés]
Coa mirada posta nos desafíos que presentan o cambio climático, a presión turística estacional e a transición enerxética, a Mancomunidade do Salnés presentou un ambicioso plan de investimentos para o período 2025-2026. Trátase dun paquete económico que mobilizará un total de 11.033.524,14 euros, destinado a transformar as infraestruturas estratéxicas que sustentan o día a día dos seus nove concellos.
Este plan non é só unha suma de partidas orzamentarias; é unha resposta técnica a unha realidade latente: a necesidade de que a infraestrutura comarcal medre ao mesmo ritmo que a súa puxanza económica e social.
A auga como prioridade nacional: eficiencia e seguridade
O eixo central desta memoria de investimentos é, sen dúbida, o ciclo da auga. Conscientes de que o sistema de abastecemento afronta picos de demanda críticos durante os meses de verán, a entidade deseñou unha estratexia baseada na eficiencia enerxética e na ampliación de capacidade.
A Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de Monte Treviscoso converterase nun modelo de sustentabilidade. Grazas a un investimento de máis de 82.000 euros, instalouse unha planta fotovoltaica de 74,70 kW (que se engade a outra anterior de 100 kW) que permitirá reducir drasticamente o custo enerxético do tratamento da auga. A isto súmase o ambicioso proxecto de mellora da infraestrutura de bombeo en Ponte Arnelas. Cun orzamento de 857.389 euros, esta actuación serviu para sustituir os equipos antigos por motores de alta eficiencia apoiados na súa propia planta solar, garantindo o subministro mesmo nos escenarios máis esixentes. Trátase de un motor de alta eficiencia e unha planta fotovoltaica de 650 kW.
Mobilidade eléctrica: O Salnés á vangarda de Galicia
No eido da mobilidade, O Salnés aspira a converterse nun referente da transición verde. O proxecto estrela nesta área é a creación dunha Rede Comarcal de Cargadores Ultrarrápidos. A través dun convenio con Iberdrola-BP Pulse, inxectaranse 2,17 millóns de euros para instalar 12 puntos de carga de alta velocidade (con capacidade para 24 vehículos simultáneos) repartidos estratexicamente pola comarca.
Esta rede non só busca dar servizo á veciñanza, senón tamén eliminar a «ansiedade de autonomía» dos milleiros de turistas que visitan a zona, garantindo que o destino Salnés sexa plenamente compatible co vehículo eléctrico.
Un cerebro operativo: o novo Centro Loxístico
Para coordinar este despregue de infraestruturas, a Mancomunidade deu un paso firme na xestión dos seus recursos coa adquisición dunha nave no polígono industrial «Sete Pías», en Ribadumia. A compra, valorada en 701.000 euros, complementarase cunha rehabilitación integral de 606.000 euros.
Este inmoble non será só un almacén; está chamado a ser o «cerebro operativo» da comarca: un Centro Loxístico Multiservizos que albergará o centro de control da auga e centralizará o mantemento das novas infraestruturas, optimizando os tempos de resposta e os custos operativos dos concellos integrados.
Compromiso social: un CIM para o século XXI
O plan de investimentos non esquece o piar social. O Centro de Información á Muller (CIM), situado en Cambados, tamén foi obxecto dunha profunda remodelación e ampliación. Cun investimento de 103.926 euros financiado pola Xunta de Galicia, o proxecto busca dignificar o espazo de atención ás mulleres e ás vítimas de violencia de xénero, eliminando barreiras arquitectónicas e creando unha contorna de privacidade e seguridade acorde coa sensibilidade do servizo.
Un orzamento equilibrado e ambicioso
O desglose financeiro deste bienio reflicte unha xestión multicanle. Ás inversións directas en infraestruturas (que suman máis de 4,2 millóns de euros) engádense partidas transversais de gran calado, como os 1,29 millóns do Plan Nacional Xacobeo, os 1,18 millóns para a Plataforma de Destino Intelixente ou o millón de euros destinado especificamente á mellora da tubaxe do Grove.
Con esta folla de ruta, a Mancomunidade do Salnés non só busca parchear necesidades actuais, senón deseñar un territorio resiliente, tecnoloxicamente avanzado e socialmente comprometido. A mensaxe é clara: O Salnés está listo para o seguinte nivel.
Ampliación da ETAP, o gran proxecto da Mancomunidade
En definitiva, se hai unha actuación que sintetiza a visión de futuro deste plan e que marca un antes e un despois para a comarca, esa é a ampliación da Estación de Tratamento de Auga Potable de Monte Treviscoso. Cun investimento de 5,3 millóns de euros, trátase do maior proxecto do bienio e dunha infraestrutura clave para garantir o abastecemento de auga en condicións de seguridade, eficiencia e capacidade suficiente para afrontar o crecemento poboacional, a presión turística e os efectos do cambio climático. Unha aposta estratéxica que consolida a auga como servizo esencial e que confirma que o verdadeiro gran proxecto do Salnés é asegurar hoxe os recursos que farán posible o seu desenvolvemento mañá.
