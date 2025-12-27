O río Gafos volverá respirar tras medio século oculto
A obra foi adxudicada por 4,2 millóns » Os traballos prolongaranse arredor de 12 meses
m. gonzález [pontevedra]
A losa de formigón que durante máis de medio século ocultou o río Gafos ao seu paso polo barrio de Campolongo está máis preto de desaparecer. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunciou a principios de decembro a adxudicación definitiva do proxecto de renaturalización do río á UTE formada polas empresas locais Covsa e EC Casas, por un importe de 4.191.406,25 euros. A oferta supón unha rebaixa próxima aos 400.000 euros respecto do orzamento base de licitación, que superaba os 4,6 millóns.
O proxecto, que Lores definiu como “ilusionante”, transformará a fisionomía da cidade e a súa relación co contorno natural mediante a creación dun corredor verde de 21.000 metros cadrados. A intervención ten un prazo de execución de 12 meses e permitirá levantar completamente a losa que cobre o cauce do río en Campolongo, unha actuación que o alcalde cualificou como única no Estado polo seu tamaño e características, segundo valoracións da Fundación Biodiversidade e do seu comité científico asesor.
A obra persegue tres obxectivos principais: a recuperación do espazo natural, a mellora da calidade urbana e unha xestión hidráulica máis eficiente. Neste senso, eliminaranse os colectores de saneamento que actualmente discorren polo propio cauce, unha solución herdada dos anos setenta hoxe considerada obsoleta. Ademais, garantirase a permeabilidade do solo para facilitar a filtración das augas pluviais, reducir a presión sobre o alumeado e minimizar o risco de inundacións.
O proxecto, que se prevé iniciar no primeiro cuatrimestre do próximo ano, contempla tamén a reutilización do formigón extraído para a creación de sendeiros fluviais e a plantación de preto de cen novos árbores, ademais de 290 plántulas de salgueiro. Aínda que o proxecto conta con financiamento europeo a través da Fundación Biodiversidade, o alcalde destacou que a súa execución está garantida incluso con fondos municipais.
