O Concello de Meaño celebra a súa excelencia
A XXIV Festa do Viño contou cun espazo de cata de 22 bodegas, con copas de cristal e prezos accesibles
m. gonzález [meaño]
A XXIV Festa do Viño de Meaño arrancou cun brindis protocolario das autoridades locais, encabezadas polo alcalde Carlos Viéitez, dando inicio a unha nova edición da feira que exhibía o mellor da Denominación de Orixe Rías Baixas. A apertura oficial realizouse ás 20.00 horas, cando se levantaron as persianas das vinte casetas das bodegas e do espazo de cociña exterior, onde se ofreceron pratos típicos da zona para degustación.
Un dos actos máis destacados do inicio foi o concerto «Juan Pardo sinfónico», ofrecido polos solistas Lys Pardo e Antonio Barros, acompañados pola Banda Unión Musical de Meaño baixo a dirección de Diego Javier Lorente López. A xornada musical completouse cunha verbena da orquestra Los Players e sesión de discoteca a cargo do DJ Paco Vulkano, prolongándose ata o peche da carpa festiva. Para facilitar os eventos, a PO-9303 quedou cortada entre o cruce de A Feira e a igrexa parroquial, habilitando itinerarios alternativos durante todo o fin de semana.
O sábado destacou pola chegada das cofradías gastronómicas de Francia, Portugal, Canarias, País Vasco, Cantabria e Asturias, que participaron nunha caminata pola ribeira do río Chanca antes de degustar un marmitako de bonito cocinado en catro grandes ollas pola Cofradía do Bonito do Norte de Colindres xunto á anfitriona Corazón do Salnés, utilizando dous bonitos de 15 kg cada un e pataca galega para serviren preto dun cento de racións. Á tarde, a charanga OT amenizou o ambiente, seguida do concerto gratuíto da formación A Roda e da verbena da orquestra La Oca Band, rematando coa música do DJ Quico ata o peche da carpa.
A infraestrutura da festa contou cunha carpa de 400 m², zona de copas exterior e espazo gastronómico con capacidade para 320 comensais. A carpa e o centro da vila engalanáronse con 2.000 metros de guirnaldas led, e o público puido degustar os caldos de 22 bodegas salinienses, desde albariños a tintos e espumosos, cun sistema de copas de cristal por fianza de 2,50 € e botellas desde 10 euros. Destacaron tamén dúas importantes incorporacións catalás á Denominación Rías Baixas: Bodegas Vionta e o Grupo Torres, con presenza recente en Meaño.
O domingo celebrouse o desfile institucional de cofradías e autoridades, encabezado polo presidente da RFEF, Rafael Louzán, que pronunciou o pregón, poñendo en valor a riqueza vitivinícola, gastronómica e cultural de Meaño. Na xornada completáronse os actos coas actuacións da charanga Alambique e da orquestra América, mantendo un ambiente festivo e familiar ata media noite.
En conxunto, a XXIV Festa do Viño consolidou a súa relevancia como evento enogastronómico de referencia, combinando albariño, música e tradición, e converténdose nunha das citas máis destacadas do calendario do sur de Galicia.
