Un nuevo año comprometidos con la educación, el deporte local y el entorno

Año nuevo, vida nueva. Pero no sin antes echar la vista atrás y recapitular todos los logros cumplidos en los últimos 365 días. En el caso de Ence, cierran una quinta edición de su Plan Social, a través de la cual se han apoyado un total de 268 proyectos, radicados principalmente entre Pontevedra, Marín y Poio.

Foto de familia del Plan Social 2024. | // ENCE

268 proyectos en los que ha habido cabida para todo tipo de propuestas: asociaciones dedicadas a la lucha contra la exclusión social, comunidades de montes y de aguas, organizaciones de apoyo a la mujer en el rural, deportistas locales llenos de talento o iniciativas dedicadas a mejorar el estado de nuestros bosques (y, por tanto, de nuestra sociedad), entre muchas otras.

Intervención educativa en Adahpo. | // FDV

Mano a mano con los colectivos sociales

Jornada de apicultura. | // FDV

El tejido asociativo de la provincia de Pontevedra es uno de los grandes beneficiarios del Plan Social de la celulosa. «Como entidad y colectivo sentimos que el compromiso de Ence es real y nos lo demuestran dando continuidad al proyecto que presentamos», explicaba a FARO Montserrat Álvarez, presidenta de la Asociación Déficit de Atención e Hiperactividad (Adahpo). Durante esta V edición del Plan Social volvieron a recibir el respaldo de la compañía para poder llevar a cabo su programa de terapia cognitivo conductual. Son beneficiarios de él desde la primera edición y gracias a ello, pueden beneficiarse de este servicio familias para las que de otra forma sería imposible. Esto repercute directamente en el bienestar de los niños.

Una de las mujeres trabajadoras del rural asociada a Fademur. | // FDV

Otro ejemplo es el de la asociación de párkinson provincial, Apropark, que leva colaborando con Ence desde el año 2018. En todo este tiempo han desarrollado juntos diversos programas destinados a la disminución de la dependencia de los pacientes tanto a través del abordaje multidisciplinar como también de acciones más específicas, como las actividades de hidrocinesiterapia en piscina.

Además, el apoyo de la compañía ha hecho posible la apertura de un nuevo centro terapéutico en la ciudad de Pontevedra, la adquisición de una furgoneta para el transporte de usuarios o la contratación de personal especializado. Mejoras que se notan notablemente en el día a día de Apropark.

Asimismo, Cáritas ha conseguido avanzar este 2025 con la tercera fase del proyecto de rehabilitación del Centro de Acogida e Inclusión para mujeres en situación de vulnerabilidad, gracias a la ayuda de Ence. Este paso forma parte de una actuación ambiciosa y estratégica que la celulosa lleva apoyando desde sus orígenes, en 2017, y que ha supuesto el germen de lo que ahora es el Centro Integral de Atención Social. La iniciativa, distribuida en tres fases, se desarrolla bajo el proyecto y dirección de obra del arquitecto Mauro Lomba.

El Plan Social también extendió su apoyo a la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes (Anedia). «En Anedia hemos pasado de centrarnos en el control a poner el foco en la gestión y el bienestar emocional», afirmaba a FARO María José, su representante. Y para ello, a lo largo del año han apostado por la formación, la sensibilización y el acompañamiento mediante talleres, apoyo psicológico, actividades educativas, encuentros de convivencia y campañas informativas dirigidas a la ciudadanía.

Otro de los objetivos del Plan Social de Ence es incentivar el emprendimiento y por ello, durante este último ciclo, pusieron su granito de arena en el proyecto «Emprendimiento SosteNible 2.0: Compartiendo ExpEriencias», desarrollado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur Galicia).

«Queremos que este trabajo deje una huella duradera y que sirva como herramienta viva para seguir formando y empoderando a las mujeres rurales de Galicia», valoraba su presidenta, Verónica Marcos, quien recuerda que las mujeres representan «casi la mitad de las socias de las cooperativas —un 48 %—, pero apenas un 9 % ocupa puestos directivos».

Revitalizar el monte y el rural

Precisamente el rural es uno de los focos que Ence pretende reforzar a través de su Plan Social, como se desprende de los proyectos beneficiarios este 2025. La Agrupación Apícola de Galiciafue beneficiaria por primera vez de esta iniciativa, con la misión de fortalecer las sinergias existentes entre la sostenibilidad de los montes gallegos, prioritaria para la compañía de energía y celulosa, y el cuidado de las abejas.

Su proyecto «El valor forestal de las abejas para un ecosistema en armonía» consistió en la puesta en marcha de una estrategia de contenidos transmedia tanto en la web y redes sociales de la Agrupación Apícola de Galicia como de la Indicación Geográfica Protegida (I.G.P) Miel de Galicia, así como la edición de una guía de actuación para quienes quieran apostar por la apicultura como herramienta de aprovechamiento forestal.

Por otro lado, el proyecto «Innovaforest», de la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), ha sido beneficiario de las ayudas de Ence para dar continuidad al trabajo iniciado en la edición anterior.

«El reto es poner la tecnología al servicio de un monte más productivo, sostenible y seguro», explicaba a FARO el presidente de Asefoga, Jacobo Feijóo.

Para ello, el proyecto «Innovaforest» busca contribuir a una mejor comprensión y aprovechamiento de las TIC en el sector forestal a través de materiales útiles, asesoramiento técnico y recursos que ayuden a integrar estas herramientas en las tareas de planificación y gestión del monte. En términos prácticos, una de las soluciones que proponen es la instalación de sensores sencillos de bajo coste «que se despliegan en las parcelas del monte y están enviando al propietario en tiempo real datos de parámetros del suelo o del microclima de su parcela». Esto ayudará a planificar la prevención contra los incendios y mejorará la gestión de los recursos productivos.

El cuidado del entorno también depende , por supuesto, de quienes lo habitan, como sucede con las comunidades de aguas. Compuestas por vecinos, ellas velan por el cuidado de los recursos hídricos, como es el caso de la comunidad de Moledo, que ha contado un año más con el apoyo de Ence. Este apoyo es esencial para asumir los gastos de reparación, sustitución y mantenimiento de la infraestructura que conduce el agua hasta sus hogares: «Estas subvenciones son súper importantes para sobrevivir, si no sería imposible», reconocía la actual presidenta, Mercedes Otero.

Cinco áreas de actuación

El Plan Social (PSP) de Ence es un vector de impulso a proyectos con un impacto positivo en la sociedad, llevados a cabo en Galicia y enfocados en cinco áreas de actuación: lucha contra la exclusión social, recuperación y cuidado del entorno, educación y cultura, emprendimiento e innovación, deporte de base y, por último, gestión del proceso de adjudicación y comunicación. Así, cada año, centenares de iniciativas salen adelante con la ayuda de la compañía.

Con el año a punto de terminar, desde Ence ya trabajan en las acciones que se desarrollarán el próximo 2026 y que dejarán una huella positiva en Pontevedra y alrededores.