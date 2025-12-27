Nova vida para o Pavillón de Cuntis

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Pavillón Municipal de Cuntis estreou unha nova pista deportiva tras máis de 30 anos co pavimento antigo, marcando un fito na modernización das instalacións deportivas locais. O proxecto incluíu a colocación dun pavimento sintético vinílico de última xeración, sinalización actualizada para fútbol sala e baloncesto, traballos de pintura e posta a punto xeral da instalación.

Ademais, renovouse completamente a iluminación, incorporando tecnoloxía LED, o que mellora tanto a visibilidade como a eficiencia enerxética. A inauguración coincidiu cun partido do CB Gremlins Cuntis, contando coa presenza do alcalde, Manuel Campos, e da concelleira de Deportes, Conchy Campos.

Esta actuación forma parte do plan integral de renovación de instalacións deportivas do municipio, financiado mediante o Plan Extraordinario +Deporte da Deputación de Pontevedra e do propio Concello. A mellora reforza o compromiso de Cuntis coa promoción do deporte e dos hábitos saudables.

