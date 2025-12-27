Un Nadal pensado para todas as idades
O Concello de Boborás vive os días centrais do Nadal cunha programación que convida a vivir as festas en familia
M. González
O Concello de Boborás deseñou para este Nadal unha programación variada e descentralizada, pensada para achegar a ilusión e a convivencia a todos os recunchos do municipio. Obradoiros, concertos, actividades infantís e visitas moi especiais marcan unha axenda que combina tradición, creatividade e participación veciñal.
Entre as propostas máis destacadas atópanse os obradoiros gastronómicos de sobremesas e pratos típicos destas datas, así como os talleres de elaboración de coroas de Nadal. A rapazada tamén puido gozar do campamento de Nadal e das visitas a Pazolandia,
Un dos momentos máis emotivos foi a comunicación dos nenos e nenas do colexio con Papá Noel directamente desde Laponia, a través dunha videochamada organizada polo Concello, unha iniciativa que se consolida como unha das máis esperadas do programa.
A música tamén está a ter un papel protagonista co tradicional concerto de Nadal, no que participaron a Banda de Música de Boborás, a Escola de Música, o Grupo de Pandeireta e o grupo As Faíscas, todos eles formacións locais que amosan o dinamismo cultural do municipio.
Como cada ano, o Nadal esténdese tamén ás parroquias, cun alumeado festivo e coa implicación dos veciños e veciñas de lugares como Figueiroa ou Moldes, que volveron decorar espazos singulares para animar á xente a percorrelos e visitalos.
A programación completarase coa chegada dos Reis Magos, que, en colaboración con Protección Civil, percorrerán os distintos núcleos do concello repartindo caramelos, unha actividade pensada non só para os nenos e nenas, senón tamén para levar alegría ás persoas maiores.
En conxunto, Boborás aposta un Nadal participativo e próximo, no que a ilusión, a cultura e o encontro veciñal son os grandes protagonistas.
Ruta de Beléns
A parroquia de Figueiroa volta ser un ano máis unha das refecrencias do Nadal no concello, grazas á súa peculiar Ruta dos Beléns, un percorrido que fai brillar as decoracións artesanais colocadas ao longo da estrada veciñal e que se converte xa en cita destacada destas datas.
Non pasa desapercibido o colorido das luces e as pezas elaboradas pola veciñanza, que transforman a aldea nun paseo cheo de tradición e creatividade. Entre os promotores desta iniciativa atópase a parella formada por María Dolores Moreira e Jaime Mella, artífices das primeiras escenas belenísticas que naceron nesta parroquia tras a súa chegada en 2008.
O que comezou como un simple pasatempo converteuse nunha tradición que segue a medrar cada ano, contaxiando a outros veciños e facendo que visitantes e residentes se acheguen a descubrir estas representacións feitas a man.
