Montiño: tradición que evoluciona sin perder su esencia

Hablar de Montiño es hablar de una forma de entender la alimentación ligada al territorio, al tiempo y a las costumbres. Desde Galicia, la empresa continÚa construyendo su camino en el sector cárnico con la idea de evolucionar sin renunciar a aquello que viene definiéndola desde sus inicios. En un momento en el que el consumidor busca saber qué comer, de dónde viene y cómo se elabora, Montiño refuerza su apuesta por productos reconocibles, elaborados con criterio y pensados para el dÍa a dÍa. La marca mantiene su vÍnculo con la gastronomÍa tradicional gallega, pero lo hace incorporando mejoras constantes en procesos, formatos y recetas. “Trabajamos con el mismo respeto de siempre, pero con la mirada puesta en lo que hoy se espera de una alimentación responsable”, explican desde la compañÍa. Esa visión se traduce en una gama que combina sabores de toda la vida con propuestas adaptadas a nuevos hábitos de consumo. Durante el Último año, Montiño ha seguido avanzando en lÍneas clave como la reducción de sal en determinados productos, el desarrollo de elaboraciones más sencillas y naturales y la mejora continua en materia de sostenibilidad. Cambios que no buscan transformar la identidad de la marca, sino reforzarla.

Más allá del producto

El crecimiento de Montiño no se mide solo en referencias o volúmenes, sino en la relación de confianza construida con generaciones de consumidores. Una confianza basada en la constancia, en el saber hacer y en una forma de trabajar que pone en valor el origen. Sus productos, presentes tanto en mesas cotidianas como en celebraciones especiales, son reflejo de una cocina cercana, compartida y reconocible. Una cocina que forma parte de la cultura gallega y que Montiño contribuye a mantener viva dentro y fuera de la comunidad. Con la vista puesta en el 2026, la empresa afronta el futuro con la misma filosofÍa que la ha acompañado desde sus comienzos: cuidar cada detalle, escuchar al consumidor y seguir apostando por una calidad que no entiende de modas, sino de compromiso a largo plazo, porque en cada elaboración hay algo más que un producto, una manera de hacer las cosas que nace en Galicia y mira al futuro con paso firme.