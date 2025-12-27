Maxia, cultura e solidariedade
O Centro Comercial Arousa promove actividades familiares e espectáculos infantís durante as festas
m. gonzález [VIlagarcía]
O Centro Comercial Arousa está a vivir un Nadal cargado de actividades familiares, espectáculos infantís e promocións especiais, co obxectivo de converter o espazo comercial nun punto de encontro para veciños e visitantes. A programación estendese ata o 7 de xaneiro, combinando ocio, compras e solidariedade.
Durante estas datas, a primeira planta do centro acolle actividades infantís gratuítas ás 18.00 horas, con espectáculos de maxia, música, animación e teatro. Entre os artistas que participan están magos como Charly Braun, Paco Nogueiras ou Martín Camiña, xunto con espectáculos musicais e de animación familiar pensados para o público máis novo.
Papá Noel visitou o centro en varios días clave, mentres que os Reis Magos farán unha parada especial o 5 de xaneiro para que os nenos entreguen as súas cartas de última hora. O calendario de Nadal inclúe horarios especiais: peche ás 20.00 horas en Noiteboa e Fin de Ano, e apertura limitada dos establecementos de hostalaría os días de Nadal, Aninovo e Reis.
A decoración do centro, tanto interior como exterior, esá sendo outro atractivo destacado. As luces do Parque da Xunqueira, que recrean a sensación de neve, xunto cun gran cono de 10 metros, foron financiadas polos propios propietarios dos establecementos do centro.
O Centro Comercial Arousa puxo en marcha tamén a campaña promocional «Estas Navidades, tus compras pueden salirte gratis», coa que se repartirán ata 1.000 euros en premios mediante vales de compra. Os clientes aínda poden participar depositando unha copia do ticket de compra na urna situada na primeira planta.
O Nadal no centro complétase cun Belén Solidario na planta baixa, que combina tradición e compromiso social, e cunha decoración especialmente pensada para o público infantil.
Ademais, a oferta cultural inclúe a exposición internacional Artistas no Atlántico Galaico-Portugués, con obras de pintores e escultores galegos e portugueses como Armando Martínez, Jorge Miguel, Chity Bao, Barreiro, Veloso e Miranda. A mostra, dispoñible ata o 9 de xaneiro, presenta creacións que van da figuración á abstracción e pode visitarse en horario comercial de luns a sábado e domingos pola tarde, con entrada gratuíta.
Con estas iniciativas, o Centro Comercial Arousa consolida o seu papel como espazo de lecer familiar e dinamización comercial, ofrecendo unha experiencia navideña completa que combina compras, diversión e cultura durante as festas.
