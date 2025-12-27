Marisol Novoa, en el recuerdo

La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), Marisol Novoa, falleció el pasado mes de agosto. La organización empresarial quiso expresar inmediatamente su profundo pesar por una pérdida considerada muy significativa para la provincia.

A las condolencias se sumó la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que destacó públicamente su trayectoria profesional, su capacidad de liderazgo y su firme compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial gallego.

Marisol Novoa fue una figura de referencia en el ámbito económico de Ourense durante años, desempeñando un papel activo en la defensa de los intereses de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, y en el impulso constante del diálogo institucional con las administraciones públicas. Su trabajo se caracterizó por la búsqueda de consensos, la promoción del emprendimiento y la modernización del tejido productivo.

Desde la CEO trasladaron su agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo y cariño recibidas en las últimas horas, procedentes de entidades, instituciones y representantes del mundo empresarial y social. Asimismo, la organización quiso expresar su acompañamiento y solidaridad con la familia, amistades y personas cercanas a Novoa.