Luz verde para o novo centro de saúde de Caldas
En setembro comezaron os trámites do proxecto de urbanización do novo edificio
M. GONZÁLEZ [Caldas de reiS]
Caldas de Reis iniciaba en setembro o proceso para contratar a redacción do proxecto de urbanización do terreo destinado a acoller o futuro centro de saúde da localidade, un paso fundamental para avanzar na construción de unhas instalacións largamente demandadas pola cidadanía.
O alcalde, Jacobo Pérez, destacou que esta xestión forma parte das actuacións que lle corresponde executar ao Concello dentro do marco do convenio asinada en marzo coa Consellería de Sanidade, mediante o cal a Xunta de Galicia asumirá a execución da obra. Segundo explicou o rexedor, trátase dun compromiso compartido entre as administracións, no que a Administración local debe garantir a adecuación do terreo e a preparación da parcela para que as obras poidan desenvolverse sen contratempos.
A contratación do proxecto de urbanización realízase mediante un contrato menor, xa coa aprobación do gasto correspondente, que ascende a 15.000 euros. Este documento constitúe o primeiro paso formal para poñer en marcha todo o proceso e permitirá definir aspectos fundamentais da futura infraestrutura, como a disposición de vías, a conexión a servizos básicos e a organización xeral do espazo.
Pérez recordou que a actuación do Concello non consiste só na preparación do terreo, senón tamén en asegurar que se cumpran todas as obrigas derivadas do convenio, incluída a bonificación dos impostos que correspondan e o mantemento das instalacións unha vez que a obra remate. O alcalde insistiu en que se trata dunha actuación clave para garantir un servizo sanitario de calidade tanto para os veciños de Caldas como para os habitantes da comarca, e mostrou a súa confianza en que a Consellería de Sanidade tamén dea prioridade a esta iniciativa para que o proxecto poida materializarse canto antes.
Este avance supón ademais un fito importante tras case dúas décadas de xestións e negociacións previas para lograr un centro de saúde moderno e adaptado ás necesidades actuais da poboación, poñendo fin a anos de espera e reivindicacións cidadás. A urbanización do terreo marcará así o inicio tangible dunha infraestrutura esencial para a localidade.
