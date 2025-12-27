Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inicio da transformación da lagoa de Porto Piñeiro

En setembro comezaron as obras de construción da praia artificial

Visita de autoridades. | // FDV

m.g. [Valga]

O proxecto de rexeneración da lagoa de Porto Piñeiro, en Valga, deu un paso visible co inicio das obras de construción da súa praia artificial, unha das fases máis esperadas desta transformación ambiental e social. Nesta primeira etapa, financiada con fondos europeos Next Generation xestionados a través do xeodestino turístico Mar de Santiago e Turismo de Galicia, os traballos céntranse no acondicionamento da zona de baño, coa aportación de area, soterrado de tubaxes e canalizacións, instalación de alumeado público e mobiliario urbano.

A lagoa, resultado da recuperación dunha antiga mina a ceo aberto, forma parte dun ambicioso proxecto integral valorado en máis de 14 millóns de euros que busca convertir este espazo nun punto de referencia para o ocio, o turismo e o disfrute da veciñanza. Ademais da praia artificial, inclúe a creación dunha zona recreativa con piscina, áreas de xogos de auga, espazos deportivos e sendas peonís e ciclables que rodearán todo o perímetro.

Esta intervención completa as fases anteriores, onde xa se habilitaron sendas, mobiliario e un parque infantil, e permitirá dar un novo impulso á posta en valor dun enclave natural con gran potencial para a comarca.

