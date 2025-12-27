A Illa vibra cunha histórica procesión marítima
Houbo récord de porteadores e participación xove » A comunidade illense, protagonista da xornada
m. gonzález [a illa]
A Ría de Arousa foi este ano escenario dunha das procesións marítimas da Virxe do Carmen máis impresionantes da súa historia. Embarcacións de todo tipo, contadas por centenares, sumáronse ao homenaxe que cada ano organiza A Illa, nunha edición que bateu récords ao reunir o maior número de porteadores da talla. Entre eles, un neno de 14 anos tamén quixo participar.
Un total de 114 devotos levaron a imaxe ao lombo, principalmente mulleres e mozos, o que encheu de satisfacción ao presidente da comisión de festas, Miguel Romay: «Se tes que estar animando á xente a participar, é que estás facendo algo mal; estes números animan moitísimo», declarou.
A xornada non estivo exenta de contratempos. O vento soplaba con forza, polo que se tivo que aprazar para o 26 de xullo, á 1.00 horas, o espectáculo de fogos artificiais que ía pechar a verbena nocturna. As plataformas no mar non podían garantir que a pólvora permanecese seca.
Nesta edición tamén volveron verse os traxes de gala, confeccionados por dúas costureiras de forma altruísta, xa que os anteriores non puideron recuperarse do responsable previo. Este esforzo voluntario reflectiu o compromiso e a ilusión dos veciños e veciñas, que preferiron quedarse co positivo dun día que reforzou a devoción pola súa protectora.
Ata a presidenta do Celta, Marián Mouriño, e o director deportivo, Marco Garcés, se sumaron á celebración, levando camisetas especiais entregadas ao presidente da peña Carcamáns, Belermo Dios. A procesión deste ano confirmou a forza da tradición e a implicación da comunidade illense, que unha vez máis se volcou para honrar á Virxe do Carmen.
