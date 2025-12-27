A Festa dos Muíños congrega a máis de 300 comensais
Entre os asistentes había familias habituais e outras que se estreaban nesta celebración
m.g. [meaño]
A XXI Festa dos Muiños celebrouse na área recreativa do Muíño do Ferreiro, en Lores (Meaño), congregando a 310 comensais que completaron o aforo do almorzo organizado polo Concello. A recepción dos asistentes deu comezo á unha da tarde, acompañada polo cuarteto de gaiteiros Ansuíña, de Vilanova de Arousa, que animou a sesión vermú e creou un ambiente festivo.
O servizo de catering foi xestionado por Carpas Pontevedra, que desde primeiras horas da mañá acondicionou a zona e preparou a cociña campestre. O menú incluíu 40 empanadas de atún e bacallao, 150 quilos de pulpo á feira, 150 quilos de carne ó caldeiro con patacas, rematando cos postres, compostos por xeado e tarta de mazá, acompañados de albariño Coviar, tintos país, café e licores.
Entre os asistentes atopábanse familias habituais e novos comensais, así como doce autores do Concurso de Espantallos de Entroido, cuxo premio consistía no pase á festa. Desde o escenario xunto ao río, o dúo Prisma animou o xantar, completándose a tarde co sorteo de medio cento de agasallos ofrecidos polo concello e co concerto de As Lembranzas, grupo de Meis que fusiona folk tradicional con ritmos actuais.
A celebración contou tamén coa participación espontánea de familias e grupos de amigos que desfrutaron do entorno. Deste xeito, a Festa dos Muiños consolidouse como un evento de referencia verán tras verán.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Cuarenta años repitiendo COU
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro