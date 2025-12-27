Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Festa da Troida bate todos os récords

Cociñeiras preparando o tradicional plato. | // FDV

m. g. [ponte caldelas]

A localidade de Ponte Caldelas celebrou por todo o alto a súa 57ª edición da Festa da Troita, que tivo lugar o 25 de maio tras un anticipo coa “xira” da festa polas parroquias e aldeas do municipio nas semanas previas. A celebración volveu atraer numerosos visitantes, que gozaron das degustacións de troita en diversas preparacións, como frita ou en escabeche, mantendo unha afluencia constante durante toda a xornada final.

A mañá estivo dedicada á segunda fase do concurso de pesca deportiva, nas categorías feminina, xuvenil e infantil, completando a fase de sénior e veterano celebrada o sábado.

A edición deste ano concluíu co Festival Troita Folk, que ofrecíu actuacións musicais para pechar a festa, consolidando un ano máis a cita como un evento gastronómico, deportivo e cultural de referencia na comarca.

