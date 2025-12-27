Cuntis prepara unha gran festa para despedir o ano
O programa navideño vive estos días os actos centrais coa música como gran protagonista
M. GONZÁLEZ [CUNTIS]
O programa de Nadal de Cuntis entra na súa recta final a partir de hoxe cunha axenda centrada na convivencia veciñal, o lecer familiar e as celebracións de fin de ano. Así, esta tarde terá lugar a tradicional Comida/Cea de Nadal para a veciñanza, unha das citas sociais máis agardadas, para a que se puideron adquirir os tíckets ata o día 24 e que reforza o carácter comunitario das festas.
O martes 30 de decembro, a Carpa da Feira transformarase nun gran espazo lúdico con inchables e obradoiros infantís gratuítos, abertos entre as 16:00 e as 20:00 horas, ofrecendo unha alternativa de ocio para os máis pequenos durante as vacacións escolares e facilitando a conciliación familiar.
A despedida do ano chegará na madrugada do 1 de xaneiro, coa Gran Festa de Fin de Ano, que contará con música e animación na Carpa da Feira para dar a benvida ao novo ano nun ambiente festivo e participativo.
A festa pretende reunir veciños e visitantes nun espazo seguro e accesible, ofrecendo a oportunidade de recibir o ano novo xuntos, acompañados de actuacións musicais, bailes e momentos especiais que marcan a tradicional conta atrás.
O broche final á programación nadalenca será o 5 de xaneiro, coa esperada Cabalgata de Reis Magos, que percorrerá as rúas de Cuntis a partir das 18:30 horas. Melchor, Gaspar e Baltasar culminarán a súa visita cunha recepción aos nenos e nenas na carpa da Praza da Constitución, poñendo fin a unhas festas pensadas para todos os públicos e marcadas pola participación veciñal.
