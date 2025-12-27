«El comercio local es la vida de los pueblos»

Forrajes Salnés fue el comercio ganador del concurso de escaparates navideños en su sexta edición. Aunque este año no podrán participar por motivos personales, su responsable recuerda con emoción lo que supuso aquel reconocimiento y reivindica el papel del comercio local como motor de vida en los pueblos.

Forrajes Salnés fue el comercio ganador del concurso el año pasado. ¿Qué supuso para vosotros este reconocimiento?

La verdad es que fue una sorpresa enorme y una alegría muy grande. El concurso estuvo muy igualado hasta el final y no contábamos con ganar. Nos hizo muchísima ilusión.

¿Era vuestra primera participación en el certamen?

Sí, fue la primera vez que nos presentamos. Por eso la emoción fue todavía mayor, porque no sabíamos muy bien cómo iba a responder la gente.

Este año no participáis. ¿Cuál es el motivo?

Por motivos personales no podemos montar el escaparate como nos gustaría. Teníamos incluso un trineo preparado y algunas ideas, pero surgieron imprevistos y no fue posible. Aun así, seguimos apoyando la iniciativa totalmente, y

¿Cómo era el escaparate con el que ganasteis el concurso?

Hicimos un regalo gigante, caballos decorados en verde, elfos, bastones de caramelo y un gran árbol de Navidad hecho con herraduras de caballo, todo soldado a mano. La verdad es que llevó bastante trabajo, pero quedó muy bonito.

¿Qué te parece el sistema de votación a través de redes sociales?

Me parece una muy buena forma de hacerlo. Al final, sirve para que la gente conozca a los negocios del municipio y al propio Concello. Es una manera moderna y eficaz de dar visibilidad al comercio local.

¿Votaste solo a tu negocio o también al resto de participantes?

Voté a todos. Creo que lo importante es que se nos conozca y que la gente venga a comprar al pueblo. Aunque no todos vendamos lo mismo, al final todos nos beneficiamos.

¿Cómo recibiste la noticia de que erais los ganadores?

Con muchísima alegría y sorpresa. Estuvimos ahí hasta el último día sin saber qué iba a pasar, así que cuando nos lo dijeron fue una emoción enorme.

¿Qué mensaje mandarías a otros comerciantes y al público?

Animaría a todos los comercios a participar y a la gente a votar y a comprar en el comercio local. Los negocios pequeños somos la vida de los pueblos. Sin ellos, un pueblo pierde su esencia.

Para quienes no conozcan Forrajes Salnés, ¿qué servicios ofrecéis?Tenemos tienda de equitación, ferretería, tienda de animales, piensos, semillas y abonos. Intentamos ofrecer un poco de todo para dar servicio a la gente de la zona.Para terminar, ¿con qué te quedas de aquella experiencia?

Con el cariño de la gente y con la satisfacción de ver que el trabajo diario tiene su recompensa. Tener un negocio local es duro, pero también muy gratificante.