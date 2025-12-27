Cerdedo Cotobade firma o seu primeiro convenio colectivo e avanza en servizos

En 2025, el Concello de Cerdedo-Cotobade alcanzó dos hitos significativos que marcan un antes y un después en la gestión municipal y en la relación con su personal. En primer lugar, se firmó el primer convenio colectivo de la historia para los trabajadores laborales del ayuntamiento, un acuerdo que regula aspectos fundamentales como horarios, salarios, pago de horas extraordinarias y permisos. Este convenio representa un paso decisivo hacia la profesionalización y sistematización de las relaciones laborales dentro del Concello, ofreciendo seguridad jurídica tanto para la administración como para los empleados.

El alcalde, Jorge Cubela, subrayó que este acuerdo fue posible gracias al consenso alcanzado entre el grupo de gobierno, los representantes de los trabajadores y las centrales sindicales, y se enmarca dentro del proceso de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que permitió organizar y clarificar las funciones de cada puesto y las condiciones asociadas. Según el regidor, el convenio contribuirá a mejorar las condiciones laborales del personal municipal, fomentando la motivación y la eficiencia en el des empeño de sus tareas.

El segundo hito destacado en 2025 fue la puesta en marcha de proyectos de modernización y digitalización de los servicios municipales. Estas iniciativas buscan agilizar los trámites administrativos, mejorar la atención al ciudadano y optimizar los procesos internos del Concello, reduciendo tiempos de espera y ofreciendo un acceso más cómodo y transparente a la información pública. La digitalización también permite una mayor participación ciudadana, ya que facilita la comunicación con la administración y la gestión de solicitudes de manera online.

En conjunto, estos dos avances reflejan la apuesta del gobierno local de Cerdedo-Cotobade por un modelo de gestión moderno, eficiente y participativo, que combina la mejora de las condiciones laborales de su plantilla con la innovación tecnológica en los servicios públicos. Gracias a estas medidas, el Concello se posiciona como una administración más profesionalizada, transparente y cercana a las necesidades de sus vecinos, consolidando un marco de trabajo sostenible para los próximos años.