Catoira revive a súa historia coa Romaría Vikinga
A festa reuniu visitantes de toda Galicia, España e Europa, recreando incursións históricas e combinando tradición, teatro e gastronomía
M.GONZÁLEZ [CATOIRA]
A historia de Catoira estivo marcada non só polos vikingos, senón tamén polos musulmáns, romanos, almorávides e mesmo piratas do Caribe, así como por personaxes inspirados en lendas clásicas ou no antigo Oeste. No pasado mes de agosto, todos eles conviviron de maneira simbólica á beira das Torres de Oeste, xacementos do século IX reforzados nos séculos XI e XII, onde se desenvolveu unha vez máis o popular Desembarco Vikingo, unha celebración que reuniu entre 40.000 e 50.000 persoas e que se consolida cada ano como un dos eventos máis emblemáticos da comarca.
Moitos asistentes acudiron disfrazados como “homes do norte”, armados con escudos, espadas, mazos e hachas, mentres outros optaron por disfraces máis modernos ou improvisados, procedentes incluso da Festa do Albariño de Cambados. A Romería Vikinga, declarada Fiesta de Interese Turístico Internacional, combinou tradición e innovación grazas ás melloras introducidas polo goberno de Xoán Castaño: un mercadillo medieval que pasou de 20 a 65 postos, o Xantar Vikingo, concertos nas rúas e novas zonas de aparcamento tanto para visitantes como para residentes.
Os nenos, nenas e adolescentes incrementaron a súa participación, vestindo roupas vikingas e tomando parte nas múltiples actividades propostas, lembrando que no ano 850 a ría de Arousa e o baixo Ulla sufriran o primeiro ataque destes invasores, contido posteriormente nas Torres de Oeste. Durante a celebración, os vikingos desfrutaron do Xantar Vikingo, que incluíu 1.200 quilos de mexillóns da ría de Arousa servidos pola cooperativa Amegrove, así como pratos como churrasco, pulpo á feira, empanadas, queixos e embutidos variados.
O evento contou tamén coas tradicionais barras, como a do Ateneo Vikingo, e coa presenza de barcos longos, drakkars, que surcaron o río Ulla, acompañados por lanchas de seguridade que garantían a protección de todos os asistentes. Protección Civil, Garda Civil do Mar, Seprona, 061 e vigilantes privados supervisaron a festa, evitando incidentes graves e asegurando que os participantes puidesen gozar das recreacións con total seguridade.
A música de grupos como Baiuca e The Rapants, o ambiente festivo das Torres de Oeste e o paso dos barcos polo río contribuíron ao éxito da celebración, que combinou historia, teatro, gastronomía e participación cidadá. Ademais, a mellora da escenificación teatral, a ampliación do mercadillo medieval e a organización de concertos e actividades paralelas fixeron que a festa se renovase sen perder a súa esencia. A masiva asistencia, con visitantes de toda Galicia, distintas rexións de España e varios países europeos, confirmou que a Romería Vikinga de Catoira segue sendo unha das festas máis consolidadas e emblemáticas da zona, mantendo viva a tradición e o espírito comunitario arredor deste monumento histórico, demostrando que historia, cultura e entretemento poden fusionarse nun evento único.
