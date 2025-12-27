Campañas durante todo o ano para impulsar o comercio local
Bonos, sorteos e campañas ligadas a datas sinaladas marcaron un ano de intensa actividade promocional por parte de Cambados Zona Centro
m.g. [cambados]
O comercio e a hostalaría de Cambados pechan o ano cunha intensa actividade promocional grazas a Cambados Zona Centro, que ao longo de 2025 puxo en marcha unha serie de iniciativas destinadas a fomentar as compras locais, dinamizar a vila e premiar aos consumidores. Estas campañas reflicten o compromiso do colectivo coa economía do municipio e coa fidelización dos clientes.
Entre as accións máis destacadas do ano figuran os Bonos de Outono, unha iniciativa que permitiu aos veciños adquirir vales de consumo a un prezo reducido, podendo gastar posteriormente un valor superior nos establecementos asociados. Esta campaña non só incentivou as compras antes da época festiva, senón que tamén serviu para revalorizar o comercio do centro histórico de Cambados.
Outro dos proxectos que captou a atención da cidadanía foi «A volta ao cole ten premio», coa que os clientes puideron rexistrar as súas compras para participar nun sorteo de 600 € en vales distribuídos entre seis premiados. A campaña buscaba estimular as compras previas ao inicio do curso escolar, apoiando tanto ás familias como aos establecementos locais.
No ámbito cultural, Cambados Zona Centro colaborou co festival Son do Mar, permitindo aos clientes participar en sorteos de entradas dobres para asistir ao evento. Esta acción consolidou a relación entre comercio e cultura, reforzando o papel do centro da vila como punto de encontro social e comercial.
Ademais, ao longo do ano tamén se desenvolveron campañas específicas para datas sinaladas, como os Bonos do Día da Nai e Día do Pai, así como promocións previas ás festas de Nadal, incluíndo vales e ofertas especiais que contribuíron a atraer compradores e incrementar a actividade comercial en momentos clave. Non faltaron campañas estacionais como os Vales de Primavera ou iniciativas vinculadas ao Día dos Namorados, todas co obxectivo común de promover o comercio de proximidade e ofrecer incentivos atractivos para os consumidores.
A Feira de oportunidades do 15,16,17 de agosto, foi outro dos escaparates perfectos para poñer de manifesto o compromiso da cidadanía co comercio de proximidade.
Todas estas campañas teñen un obxectivo claro: potenciar o comercio local, aumentar a afluencia de clientes ao centro urbano e reforzar o vínculo entre os establecementos e a comunidade. Ao mesmo tempo, estas accións contribúen á dinamización cultural e social da vila, facendo do centro de Cambados un espazo vivo durante todo o ano.
Con estas iniciativas, Cambados Zona Centro pecha 2025 reafirmando o seu compromiso coa economía local e avanzando cara a 2026 con novas propostas que manteñan vivo o pulso comercial da vila, ao tempo que se consolida como referente de calidade e atención no comercio de proximidade.
